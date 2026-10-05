El verdadero desahucio conjunto de 82.000 ceutíes

El verdadero desahucio es el de 82.000 personas, que son todos los habitantes de Ceuta. Todo lo demás es pura demagogia y perversa manipulación de mentes y masas, absolutamente manipuladas, adoctrinadas y, por cierto, bien nutridas logísticamente, a saber por quién, dirigidas para acabar con la Puerta del Sol y quien vive allí, pues simple excusa es la que les une en la campa. Por cierto, ¿cuándo trabajan o cuántas vacaciones se toman? ¿O es que viven del cuento subvencionado?.

El desahucio que ha provocado esta perversión, orquestado por el presidente del Gobierno para desviar la atención de Ceuta, es perfectamente legal mientras no se demuestre lo contrario y además rodeado, según se ha sabido, de enormes medidas favorecedoras que nunca iban a dejar en la cuneta a ninguna señora mayor. Eso no ocurre en España, aunque quienes de verdad necesitan ayuda se ven suplantados por una inmigración ilegal, fraudulentamente admitida por el presidente del Gobierno para sus espurios intereses, y que recibe con miles de trucos ayudas múltiples que evidentemente se retraen de las que podrían complementarse en primera instancia para los españoles. Esto es la estricta realidad. Igual pasa con la atención sanitaria.

El presidente del Gobierno hace decretos en 24 horas al dictado de unos fanáticos, en tiendas de campaña, que no respetan las leyes ni la democracia, e inspirados y auspiciados retorcidamente por el mismo, como ocurrió en la Vuelta Ciclista a España y curiosamente tomando a las bravas las calles con banderas palestinas que habría que preguntarse qué tienen que ver en la vuelta o en el desahucio. Sus decretos improcedentes e improvisados responden a pretender lograr el levantamiento de las masas al más puro estilo revolucionario y sin ética ni responsabilidad alguna. Sin medir las verdaderas consecuencias sociales, económicas ni de paz entre los españoles. De nuevo un enfrentamiento y un muro antisistema encabezado por el mismo.

Curiosamente, ahora que cumplimos dos meses de invasión en Ceuta, es decir, en España, y en toda Europa, ni una sola palabra de respeto y ayuda a los ceutíes y, sin embargo, dice tras la firma de los decretos, hace horas, para contentar a los asaltantes e invasores de Sol, que «este gobierno ha escuchado a la gente y siempre lo hacemos». ¿Será posible tanta impostura e indecencia? ¿Y Ceuta, a la que es él quien la está desahuciando, la ha escuchado desde hace dos meses?

El 31 de agosto dijo «que se había violado la frontera y ahora él y sus adláteres que es una crisis humanitaria a la que hay que acostumbrarse en medio de una inseguridad subjetiva… pues son cosas que pasan…». ¿Cabe mayor infamia?

Hace dos decretos en veinticuatro horas contra los desahucios después de no hacer ninguno en ocho años y de no haber construido una sola vivienda —que es el verdadero problema y del que no sabe nada de nada cómo hay que hacer—, tampoco en ocho años, y sin embargo hace un decreto de mando único para Ceuta cuya puesta en práctica es la propia legitimación de la invasión por la inacción y la dolosa actitud de no querer enviar a su país a los invasores, sin tomar una sola medida drástica de acabar con ello. No pone en marcha la legislación europea, más ágil para las expulsiones, y en cambio los «asesores» de los invasores aprenden solo a pedir asilo, engañando vilmente, para no irse, y todo bien mentado y admitido por el gobierno. No oímos, insisto, nada de poner en práctica la ayuda europea, y tampoco la última oferta del ministro de Exteriores marroquí para que se les devuelva a todos, incluyendo a los menores. Ni una sola acción que demuestre voluntad de arreglar nada. Esto se llama alta traición, sumada a la alta traición de ser conocedor el presidente del gobierno no solo tres, sino muchos días antes de la invasión y no mover un dedo y encima mentir sobre que no sabía nada, sumando otra nueva alta traición a la inacción los días de la invasión.

Dos meses después de la invasión de Ceuta, el presidente del gobierno dice que ha escuchado tres días a la calle, al clamor de los que lo necesitan, y monta dos decretos perversos; pero, sin embargo, el clamor elevado a la enésima potencia y manifestación diaria desde hace dos meses en Ceuta, para él no existe. Ese clamor ensordecedor para él, repito, no existe. Tampoco, evidentemente, el grito atronador de la sociedad civil de cualquier pensamiento, desde hace cinco años, denunciando a un corrupto y a quien ataca frontalmente a los jueces, al estado de derecho, a la libertad y a la democracia.

Este presidente de gobierno desahucia, cerca y ataca frontalmente a los ceutíes sin ley de desahucio, dado que le da igual. Su ley es atacar a la ley que ampara el desahucio y cambiarla a capricho y donde no existe ley aplicable de desahucio, dado que se ha producido un hecho muy distinto como es una invasión; él se permite crear leyes y actuar de hecho para lograr el desahucio conjunto de 82,000 españoles. Pero ¿qué se puede esperar de quien actúa a diario con las normas extraídas de los oscuros lupanares, como por ejemplo demostró dando pucherazo a su propio partido sin inmutarse, o mandar decir que los tribunales declaren inocente a su mujer, o que no diga nada de la incalificable acción de personas directamente vinculadas con él para asustar o Dios sabe a la juez que ha desenmascarado a su hermano, llegando al extremo de no aceptar el encargo quienes su buena fama no les precedía y ellos mismos denunciar a los enviados del 1?.

Ceuta cumple dos meses de asedio por su propio gobierno. El presidente Vivas ha denunciado a la justicia 10 llamadas y mensajes sin contestación o directamente con evasivas días antes de la invasión. ¿Cómo se puede permitir esto?

¿Pero qué vileza más sangrante, más oscura y depravada es esta? ¿Pero qué ignominia, perversión y sublimación de la traición es esta?

No caben más palabras. O sí, podríamos rellenar un libro de aseveraciones sobre un personaje dantesco y muy maligno.