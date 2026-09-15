Insultos y amenazas al futbolista marroquí Abde por ponerse una camiseta en apoyo a Ceuta: «Vivirás aterrorizado»

El jugador marroquí Ez Abde fue el claro protagonista del Villarreal-Betis. Y no fue por el partido que hizo en el césped, sino por la camiseta que lució en La Cerámica apoyando a Ceuta con el lema «Todos somos caballas». Aunque la vistió al igual que todos sus compañeros, el delantero recibió todo tipo de insultos y amenazas. Una condena que le obligó a tener que borrarse las redes sociales para evitar que la polémica fuese a mayores.

La iniciativa estaba preparada desde el día antes del partido y el Betis conocía de antemano que Abde se vestiría la camiseta apoyando al pueblo ceutí. Una iniciativa que lleva estas últimas semanas muy presente en los campos del fútbol español. Sin embargo, el hecho de que la llevase el marroquí ha encendido las redes a sus compatriotas. «Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria».

«Hoy vivirás con nosotros aterrorizado. Mañana pasará la peor hora de tu vida». Esto y muchos otros comentarios como «Ceuta es marroquí», «La historia no se borra con una camiseta», «Un verdadero marroquí no abandona su patria», «La última vez que lo veamos con la selección será una lección y que Dios lo cambie» evidencian que el gesto de Abde lo han considerado en Marruecos como una ofensa para su país por el hecho de apoyar al pueblo que sufrió una invasión de inmigrantes ilegales.

Hay que recordar que Abde decidió cambiar España para representar a Marruecos en 2022. Una decisión que le ha permitido jugar ya 37 partidos y marcar dos goles. A raíz de las amenazas a él y a su familia, al delantero no le ha quedado más remedio que tener que desaparecer de redes hasta que se tranquilice el asunto. Toda una polémica macabra en la que el marroquí se enfrenta a insultos de su propio país por un gesto simbólico del momento sensible que se vive en Ceuta.