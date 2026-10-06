La AEMET confirma más lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha confirmado lluvias en la Comunidad Valenciana para ese martes 6 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de chubascos y tormentas en el interior de la mitad sur,, mientras que las precipitaciones afectarán a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Para esta jornada también se espera una caída de las temperaturas máximas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de lluvias este martes 6 de octubre. Después de unos días con las precipitaciones como protagonistas, incluso se hablará de chubascos y tormentas en la mitad sur. «Probables chubascos en el interior de la mitad sur, ocasionalmente acompañados de tormenta», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha avisado de «precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día» en Alicante, Valencia y Castellón.

Así que se espera un día lluvioso en todos los puntos de la Comunidad Valenciana durante este martes 6 de octubre. Este tiempo inestable irá acompañado de temperaturas a la baja con mínimas de hasta 13 ºC en el interior de la provincia de Castellón. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas serán de 27 ºC con mínimas de 18 grados durante la noche.

La provincia de Alicante será la zona más cálida de la Comunidad Valenciana con temperaturas que rondarán los 30 ºC en la capital, donde se registrarán 29 ºC. La mínima de la zona estará en Alcoy, donde se registrarán 16 ºC con máximas de 26 grados durante el día. «Probables chubascos en el interior, ocasionalmente acompañados de tormenta; en el resto serán probables precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el interior», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET para el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 6 de octubre es la siguiente:

Cielo nuboso. Probables chubascos en el interior de la mitad sur, ocasionalmente acompañados de tormenta; en el resto serán probables precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur en las horas centrales y con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.