El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da un paso más en la campaña electoral en busca del voto joven. El líder del PSOE y candidato del partido para las elecciones generales del 29-N, que lleva desde 2023 sin presentar Presupuestos, promete a los ciudadanos españoles de entre 18 y 25 años un «bono joven de deporte de 200 euros al año», a escasos días de que los españoles vayan a las urnas.

Ataviado con una camiseta del Estudiantes, club de baloncesto en el que jugó de joven, Sánchez asegura que tiene «una propuesta», dirigiéndose a los jóvenes de entre 18 y 25 años. «El bono joven de deporte de 200 euros al año, para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito», afirma el presidente del Gobierno en un vídeo.

«Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando», añade, mientras bota una pelota de baloncesto, realizando un juego de palabras como tinte baloncestístico.

En sus redes sociales oficiales, Sánchez ha compartido el siguiente mensaje, junto al vídeo. «200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene», anuncia el líder del PSOE, quien, tras sus mentiras de los últimos días, se atreve a decir que no se están «tirando un triple», sino que se trata de su «programa electoral» para los comicios del 29 de noviembre.

Todos los bonos de Sánchez

Pedro Sánchez continúa saqueando el bolsillo de todos los españoles en busca del voto joven en las elecciones del 29 de noviembre. Si bien aún no se han detallado las condiciones de solicitud, los gastos deportivos admitidos ni la fecha de entrada en vigor de este bono de deporte, este se sumará a otros que ya están en vigor y que el presidente del Gobierno mantendrá si continúa en La Moncloa.

El Ejecutivo mantiene diferentes bonos y ayudas dirigidas a los jóvenes. Entre ellos podemos destacar el denominado Bono Cultural Joven, que concede 400 euros a quienes cumplen 18 años durante el año de la convocatoria, para gastar en productos y actividades culturales. Además, el Bono Alquiler Joven ofrece 250 euros al mes de compensación para el arrendamiento, durante un máximo de dos años y hasta un límite de 6.000 euros, a ciudadanos entre 18 y 35 años.

En materia de transporte, la promoción Verano Joven beneficia a jóvenes de entre 18 y 30 años, con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además, el Abono Único Joven permite utilizar determinados servicios de transporte público por apenas 30 euros al mes, además de rebajas de entre el 50% y el 70%, dependiendo del servicio.