La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda ha sido debatida la noche del miércoles 18 de noviembre en Antena 3. Esta vez, llegó al programa de Cristina Prado, La Mesa, donde Susanna Griso, Vicente Vallés, Máximo Huerta y Jordi Évole analizaron el polémico momento protagonizado por el presidente del Gobierno durante su entrevista matinal en Espejo Público.

Susanna Griso, que había entrevistado a Sánchez horas antes, compartió en el programa algunos de los momentos más destacados de la conversación. Uno de ellos fue el tenso intercambio que mantuvieron cuando la periodista le preguntaba por su ausencia en el funeral celebrado en Toledo en memoria de las 69 víctimas del accidente de Urda.

La tensión entre Susanna Griso y Pedro Sánchez

Durante la entrevista, Griso quiso saber si el presidente consideraba que las familias podían entender su ausencia alegando que no acude habitualmente a ceremonias religiosas, pese a haber asistido anteriormente a cuatro. «¿Qué es lo importante? ¿Su aconfesionalidad o ese necesario bálsamo y consuelo que necesitan las víctimas tras haber perdido a un ser querido?», le preguntó la periodista.

Sánchez respondió que, sin duda, lo importante era el consuelo de las familias y defendió la actuación del Gobierno, desviando el tema principal, como acostumbra, hacia la mejora de las indemnizaciones y el apoyo psicológico a los afectados.

La conversación se fue tornando hacia un ambiente más tenso cuando la periodista le reprochó que no hubiera acudido al funeral mientras participaba en la grabación del pódcast de Jordi Wild.

«Es difícil de entender que usted cambiase el funeral de Urda por un pódcast. No se entiende», señaló Griso.

«Yo no lo he cambiado», contestó Sánchez. La presentadora no dudó en hacer uso de uno de los pilares fundamentales del periodismo, la repregunta, y el Ejecutivo acabó asegurando que la información de la que disponía la periodista no era «correcta». Tras este momento, Sánchez volvía a su rutinario y estudiado discurso desviando el tema principal al expresar que «nuestro Estado es aconfesional».

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La reacción de Vicente Vallés en ‘La Mesa’

Al finalizar el visionado de este fragmento, Cristina Pardo abrió el debate entre los presentes y pidió a Vicente Vallés su valoración sobre las explicaciones del presidente, preguntándole si apreciaba cierta incomodidad en el mismo. El periodista no dudó con su respuesta: “El presidente del Gobierno se incomoda poco”, afirmaba.

Sánchez, por su parte, aseguró con un condicional que el Gobierno quería organizar una ceremonia de Estado para homenajear a las víctimas de Urda y Adamuz: «Desde el Gobierno de España, quédese tranquila, queremos hacer una ceremonia de Estado». Una ceremonia de Estado que guarda relación con su asistencia al funeral por las víctimas del accidente de Urda, dado que ninguna de las dos se ha llevado a cabo.