El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a mentir este miércoles en la entrevista concedida a Susanna Griso en el programa Espejo Público, de Antena 3. El candidato del PSOE a las elecciones generales del 29-N ha asegurado que la periodista «no tiene la información correcta» sobre su presencia en la grabación del podcast de Jordi Wild y la coincidencia con el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, del que se ausentó. Sin embargo, OKDIARIO grabó a Sánchez entrar en el estudio del youtuber, en Manresa, y por tiempos, esto imposibilitó su presencia en la ceremonia religiosa.

«Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast», ha cuestionado Griso al presidente del Gobierno, que, de primeras, ha rechazado esta afirmación. «Yo no lo he cambiado», ha aseverado, en primera instancia.

Griso ha insistido, dejando claro Sánchez que «estaba grabando el podcast de Jordi Wild justo cuando» se celebraba el funeral de Urda, algo que el secretario general del PSOE ha aprovechado para excusarse. «No era justo, esa información no la tiene usted correcta», ha incidido Sánchez, justificando que el inicio de la grabación se dio dos horas antes del comienzo de la misa.

«Hay imágenes de su entrada en la casa de Jordi Wild en Manresa», le ha recordado la periodista, para obtener de nuevo la respuesta de Pedro Sánchez de que «no era justo» ese momento. Sin embargo, OKDIARIO, que estuvo en Manresa, en la entrada del estudio donde se graba el podcast de Jordi Wild, puede confirmar que Sánchez decidió acudir a esta entrevista a una hora que le impedía directamente estar en la Catedral de Toledo.

Una cámara de este periódico sorprendió al presidente del Gobierno entrando a grabar el podcast con Jordi Wild en torno a las 17:00 horas del 10 de noviembre, en Manresa (Barcelona). Aunque colocamos la hora de inicio de grabación en ese momento, si bien se produciría minutos después, Sánchez habría finalizado el podcast a las 18:52 horas, ya que la entrevista, publicada en el canal oficial del Youtuber, dura una hora y 52 minutos.

El funeral por las víctimas de Urda contaba con las 19:00 horas como horario de inicio, en la Catedral de Toledo, a una distancia de 534 kilómetros –en línea recta– de Manresa, por lo que, efectivamente, Sánchez eligió el podcast por delante del funeral por las víctimas de Urda, más allá del argumento de que no acude a ceremonias religiosas porque España es un «Estado aconfesional».

«Dice usted que no va a oficios religiosos, pero hemos comprobado que al menos ha ido a cuatro», le ha recordado Griso, en cualquier caso, desmontando otra de las teorías del líder socialista. «En este caso, además, qué es lo importante, su aconfesionalidad o ese consuelo que necesitan las víctimas tras haber perdido a un ser querido», ha añadido la presentadora de Espejo Público.