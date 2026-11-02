Identificadas las 69 víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda: 56 por huella dactilar y 13 por ADN

Las autoridades forenses han identificado ya a la totalidad de las 69 personas fallecidas en el trágico siniestro ferroviario de Urda (Toledo). Son 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad. El balance provisional se mantiene en esa cifra, según informa esta noche el Centro Integrado de Datos (CID), el órgano constituido tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples.

Del total, 54 víctimas son de nacionalidad española y 15 son extranjeras: cuatro estadounidenses, dos australianas, dos japonesas y una persona de cada uno de estos países: Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez.

Notificación a las familias

Las 69 identificaciones ya han sido comunicadas a las familias y, en el caso de las víctimas extranjeras, a las oficinas consulares correspondientes. Según explica el CID en una nota remitida por el TSJ, el procedimiento ha sido siempre el mismo: primero se notificaba de forma personal y presencial a los familiares, y sólo cuando esa comunicación se había hecho de manera fehaciente se incorporaba el caso a la estadística oficial. Hasta ahora, 55 fallecidos ya están a disposición de sus familiares.

Cómo se ha identificado a las víctimas

Las tareas se han realizado de forma continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. De las 69 identificaciones, 56 se lograron por huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras 13 mediante análisis de ADN, realizado por el Instituto Nacional de Toxicología junto con la Guardia Civil.

Más de 60 profesionales

En el dispositivo han participado más de 60 profesionales: 19 médicos forenses de los institutos de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2) y Cuenca (1), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Además de ocho técnicos de autopsia, procedentes de Toledo (3), Albacete (2), Cáceres (2) y Guadalajara (1). También han participado nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, encargados de las pruebas de ADN post mortem.

Además, han trabajado 27 agentes de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, que también analizaron el ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones.

Las familias han contado con un servicio de apoyo psicológico formado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo y una del Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) prestó apoyo logístico hasta que concluyeron las identificaciones y las notificaciones.

El CID es el único órgano facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar cifras oficiales a los medios una vez contrastadas. La información fue difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).