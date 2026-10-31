Identifican a 56 de los 69 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Urda

Las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) siguen esperando noticias de sus seres queridos mientras los equipos forenses trabajan sin descanso desde el miércoles. La colisión de un AVE de Renfe y un tren de Iryo deja, por el momento, 69 fallecidos. Los especialistas han conseguido identificar ya a 56 de ellos.

Entre las personas identificadas se encuentran las 54 víctimas de nacionalidad española, además de una francesa y otra portuguesa, según el Centro Integrado de Datos constituido tras el siniestro. El balance provisional de fallecidos permanece en 69.

Hasta ahora, 51 familias han recibido la notificación. Otras cinco identificaciones están pendientes de ser comunicadas a los familiares con la mayor rapidez posible. Además, permanecen activas 13 denuncias por desaparición de ciudadanos extranjeros.

La espera de las familias

En Toledo, alrededor de 40 familiares permanecen alojados en el Centro de Atención a Familiares, habilitado en la Casa de Ejercicios, a la espera de noticias. Allí reciben la asistencia de un equipo de 27 psicólogos que los acompaña mientras avanzan las labores de identificación.

Guillermo Fouce, del Comisionado de Salud Mental y Psicología sin Fronteras, describe la espera como un «torbellino de emociones» que cambia con el paso del tiempo. La labor de los profesionales, explica, consiste en acompañar a los familiares en cada momento: «Es estar, acompañar, escuchar. Muchas veces simplemente con la mirada, con la presencia, sin tener que decir nada».

Cada familia tiene asignado un profesional para acompañarla también cuando la Guardia Civil comunica la identificación de un fallecido y en los momentos posteriores. Fouce subraya que la atención será necesaria a largo plazo, cuando los familiares regresen a casa y comiencen a asimilar lo ocurrido.

La identificación de cada víctima va seguida de una comunicación personal y presencial a sus familiares. Solo después de trasladarles la noticia se incorpora esa notificación a la estadística oficial que difunde el Centro Integrado de Datos.

Las comunicaciones realizadas hasta ahora corresponden a 33 hombres y 18 mujeres. Además, los cuerpos de 36 fallecidos ya se encuentran a disposición de sus familias.

Pendientes de 13 identificaciones

De las 56 víctimas identificadas, 52 lo han sido mediante sus huellas dactilares, gracias al trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las otras cuatro identificaciones se han realizado mediante pruebas de ADN.

Queda por identificar a otras 13 personas fallecidas, que serían extranjeras. El Centro Integrado de Datos espera completar las identificaciones en las próximas horas, aunque para ello están pendientes actuaciones de cooperación internacional.

Las 13 denuncias por desaparición que continúan activas corresponden a cuatro ciudadanos de Estados Unidos, dos de Australia, dos de Japón y uno de Argentina, Canadá, México, República Checa y Túnez.

El Ministerio de Exteriores de Francia ha confirmado este sábado que una ciudadana francesa se encuentra entre las víctimas mortales. El Gobierno francés ha trasladado sus condolencias a la familia, con la que asegura estar en contacto, y al resto de afectados por el accidente. También ha expresado su solidaridad con España.

Trabajo forense sin descanso

Las labores de identificación continúan desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. En los trabajos de autopsia e identificación han participado más de 60 profesionales, entre médicos forenses, técnicos y agentes de la Guardia Civil.

Entre ellos hay forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. También han intervenido seis técnicos de autopsia.

A ellos se suman nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, encargados de las pruebas de ADN post mortem. La Guardia Civil analiza también las muestras de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

El dispositivo forense cuenta además con cuatro psicólogas para prestar apoyo a las familias. La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico y aporta medios para facilitar las labores forenses y la gestión de los fallecidos.

La atención psicológica se extiende a quienes participaron en el rescate y a los voluntarios. Según la Guardia Civil, sus psicólogos también acompañan a intervinientes, familiares de víctimas y agentes heridos y sus familias.

Cinco vagones retirados en Urda

Mientras los forenses avanzan en las identificaciones, la Guardia Civil continúa durante la noche los trabajos en la zona donde colisionaron los dos trenes. Este sábado han retirado cinco vagones: tres del Iryo y dos del AVE.

Medio centenar de agentes permanecerán en la zona de seguridad durante las próximas horas. Para que las labores puedan seguir después de caer la noche, se ha reforzado la iluminación. En el lugar continúan trabajando tres grúas de grandes dimensiones.

Los agentes han comenzado también a recoger e identificar los objetos personales y las maletas de los viajeros. La Guardia Civil los guarda en un lugar seguro para entregarlos posteriormente a Renfe e Iryo.