El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha protagonizado este viernes un multitudinario acto de campaña en Dos Hermanas (Sevilla), uno de los municipios históricamente vinculados al PSOE, donde el salón La Almazara ha registrado un lleno absoluto. Fuentes populares han catalogado de «increíble» la acogida al partido y a Moreno Bonilla en el municipio nazareno y se han mostrado convencidos: «Ya ganamos en autonómicas y vamos a ganar el próximo 29-N», han asegurado a OKDIARIO.

Moreno ha reclamado el apoyo al Partido Popular no sólo para propiciar un «castigo merecido» al Gobierno de Pedro Sánchez, sino también para abrir «un futuro ilusionante» para España. El dirigente andaluz ha defendido que las próximas generales pueden servir para «abrir una puerta nueva, un horizonte nuevo, construir un nuevo porvenir para España» con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo.

El presidente de la Junta ha elogiado al cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, al que ha definido como «un gran gestor» y del que ha augurado que será «muchas cosas más» en el futuro si Feijóo lo quiere. En el acto también han intervenido el presidente provincial de los populares de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el coordinador del partido en Dos Hermanas, José Veira. Éste último ha sido anunciado oficialmente como candidato a la alcaldía de la localidad nazarena: «Tiene todas las cualidades para convertirse en el próximo alcalde», ha expuesto Moreno Bonilla.

Moreno ha asegurado que no encuentra «razones para votar» a Sánchez y sí motivos para «reprocharle y castigarle electoralmente», mencionando la amnistía a los condenados por el proceso independentista, la invasión de Ceuta y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Moreno acusa a Sánchez de levantar un muro entre españoles

El líder del Partido Popular en Andalucía ha reprochado al presidente del Gobierno que durante sus ocho años de mandato se haya dedicado a impulsar «un muro que quiere dividir a los españoles entre buenos y malos». Frente a esa política, Moreno ha defendido la convivencia y ha asegurado que las sociedades unidas alcanzan sus objetivos «mucho más lejos y más rápido».

Por ello, ha pedido el voto para Feijóo con el objetivo de «romper ese enorme muro» y recuperar la unidad, la cohesión, la cordialidad y la concordia. También ha acusado al Ejecutivo de practicar el sectarismo en sus relaciones con Andalucía, al considerar que la comunidad no ha recibido la colaboración del Gobierno central por haber optado mayoritariamente por otra opción política.

En este sentido, ha criticado que en ocho años sólo se hayan construido «tres kilómetros y medio de autovía» en Andalucía, una comunidad con una extensión similar a Portugal, y ha denunciado la falta de mejoras en puertos y aeropuertos. Moreno ha defendido que «España necesita un presidente que gobierne para todos, independientemente de a quién hayan votado».

La falta de empatía de Sánchez con Andalucía

La segunda gran crítica de Moreno ha sido la «falta de empatía» del presidente del Gobierno ante los problemas de Andalucía. Ha acusado a Sánchez de mostrarse «insensible» ante la catástrofe ferroviaria de Adamuz y de ser «incapaz de ir a reunirse con las víctimas» del accidente ocurrido el pasado enero.

Moreno ha justificado su implicación en la campaña porque está convencido de que es posible «construir una España mejor» y ha pedido a los ciudadanos que el 29-N cambien el rumbo del país y den un «volantazo» a la actual dirección política.

Además, ha reivindicado Andalucía como modelo para un hipotético Gobierno de Feijóo, destacando la gestión del Partido Popular, el cambio político tranquilo y la capacidad de la comunidad para competir con territorios como Madrid, Cataluña o el País Vasco. Ha asegurado que confiaría en Feijóo para cuidar de Andalucía, aunque ha advertido de que él mismo levantaría la voz si considera que no defiende suficientemente los intereses de la comunidad.