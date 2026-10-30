Los forenses ya han realizado 65 autopsias de víctimas del siniestro de Urda y han notificado 12 identificaciones

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha llevado a cabo hasta el momento un total de 65 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El balance provisional de víctimas mortales se mantiene en 69 personas y se han notificado 12 identificaciones.

Estos datos han sido difundidos por el Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios las cifras oficiales, una vez contrastadas.

Hasta la fecha se han notificado a las familias 12 identificaciones, correspondientes a 9 hombres y 3 mujeres. Todas las identificaciones de las personas fallecidas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las labores de autopsia e identificación continúan de forma ininterrumpida desde el miércoles, con el mayor rigor y celeridad posibles.

En cuanto a las denuncias por desaparición, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recibido un total de 72 denuncias de familiares y allegados. De ellas, 38 se registraron en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, 1 en Ciudad Real y 1 en Logroño. De las 72 denuncias iniciales, 5 personas han sido localizadas con vida. De las tres localizaciones más recientes, dos personas se encontraban en hospitales y una no había llegado a subir al tren el día del accidente.

Tras estas localizaciones, permanecen activas 67 denuncias por desaparición. De ese total, 14 corresponden a ciudadanos extranjeros de las siguientes nacionalidades:

Argentina

Australia

Canadá

Estados Unidos

Francia

Japón

México

República Checa

Túnez

Venezuela

Más de 60 profesionales participan en Toledo en las labores de autopsia e identificación de los fallecidos. Entre ellos se encuentran médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Intervienen también seis técnicos de autopsia (tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara). Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de las pruebas de ADN post mortem. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar y el análisis de ADN de los familiares que denuncian desapariciones. En total intervienen 27 agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

Además, se ha establecido un servicio de apoyo a las familias de las víctimas integrado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta un apoyo logístico esencial a las actuaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, aportando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.