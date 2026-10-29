El Rey, tras visitar a las víctimas de Urda, exige al Gobierno que tome medidas «para que esto no vuelva a suceder»

El Rey Felipe VI ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas sobre el accidente ferroviario de Urda para que una situación así «no vuelva a suceder». El monarca, tras visitar junto a la Reina Letizia a las víctimas del siniestro que se encuentran en el Hospital Universitario de Toledo, ha reclamado también una investigación sobre la tragedia que ha acabado con la vida de al menos 74 personas y se ha solidarizado con las familias y los heridos.

«Hay evidentemente una investigación en marcha, esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe», ha afirmado Felipe VI, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación presentes en Toledo. «Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder», ha subrayado a continuación el jefe del Estado.

En el inicio de su intervención, Felipe VI ha pedido disculpas por el retraso y ha explicado que tanto él como la Reina han querido «dedicar un tiempo razonable a las familias que hemos podido saludar y a los heridos que están aquí atendidos».

«Ante esta angustia y tristeza que todos sentimos por la tragedia» de Urda, el Rey ha querido «expresar» en primera instancia, en su nombre y en el de Letizia, su «respeto y pesar hacia las personas que han perdido la vida y hacia sus familias».

«En este momento es lo más importante, acompañar y dar cariño también a los heridos y a todos los que les acompañan», ha subrayado el monarca, que ha agradecido a «todos aquellos que han atendido la emergencia, a los que siguen trabajando por rescatar a personas que quedan todavía desaparecidas e identificarlas, a los que siguen atendiendo a los heridos».

«Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe, pero hay que seguir avanzando aun con ese dolor», ha dicho Felipe VI, que pide no «olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias y les faltan a todo el país». «Sigamos adelante con su recuerdo, con el dolor por su pérdida, hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo también con dignidad y con dolor», ha añadido.