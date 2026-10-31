Accidente de tren de Toledo, en directo: número de fallecidos y heridos, causas y última hora de los audios antes del choque en vivo online hoy

España afronta este sábado, 31 de octubre, el cuarto día tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El último balance oficial, del viernes, sitúa la cifra en 69 fallecidos. La Unidad de Criminalística de la Guardia Civil había identificado a 13 de las víctimas y los institutos de medicina legal de Toledo y Ciudad Real habían realizado 65 autopsias. Las denuncias por desaparición, que llegaron a 70, bajaron a 67 después de que tres personas fueran localizadas con vida: dos estaban ingresadas en hospitales y una tercera no llegó a subir al tren. Hoy es el último de los tres días de luto oficial, que termina a medianoche.

Qué se sabe de la investigación

El ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló ayer en rueda de prensa la cronología del accidente. Según explicó, el AVE circuló durante 17 minutos con el tren de Iryo detenido delante en la misma vía, algo que, reconoció, todavía no se sabe por qué ocurrió. Puente aseguró que en el centro de control de Adif tenían a la vista lo que estaba sucediendo, y precisó que el operario que dio vía libre al AVE ocupaba ese puesto desde febrero, tenía dos años de experiencia y había recibido toda la formación necesaria.

El ministro reveló además que el LZB, el sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, se ha caído 170 veces este año. Defendió que es una cifra dentro de la normalidad europea y que el 75% de esas incidencias se deben a causas ajenas al propio sistema, como robos de cable, vandalismo o el tiempo. El sindicato de maquinistas Semaf ha señalado que lo inusual en Urda es que la caída afectara a un tramo de más de 60 kilómetros. La investigación judicial corresponde a la jueza del Tribunal de Instancia de Orgaz, en paralelo a la investigación técnica. Las causas definitivas las determinarán ambas investigaciones.

Cómo afecta a los viajeros

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida. Renfe ha dejado de vender billetes en ese corredor hasta el 13 de diciembre, aunque podría reanudar la venta antes si Adif autoriza la recuperación del servicio, por lo que esa fecha no significa que la línea vaya a estar cerrada hasta entonces. Renfe mantiene los cambios y anulaciones gratuitos, Iryo ha cancelado sus servicios en el corredor y Ouigo ha suspendido sus trenes al menos hasta el lunes 2 de noviembre.

Todo ello en pleno puente de Todos los Santos. La DGT mantiene activa su operación especial, con 5,34 millones de desplazamientos previstos, y vigila especialmente las carreteras con origen o destino en Andalucía por el previsible trasvase de viajeros a la carretera, tanto en autocares como en coches particulares. Las familias de las víctimas siguen contando con el punto de atención habilitado en la estación de Atocha, y las autoridades piden desconfiar de los SMS falsos que suplantan a la Guardia Civil.