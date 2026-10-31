Ouigo acuerda con Movelia el reembolso del autobús para los afectados por el corte del AVE entre Madrid y Andalucía

Ouigo reembolsará el precio de los billetes de autobús a aquellos usuarios que los compren con la plataforma Movelia ante la cancelación de trenes provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), según ha anunciado este sábado.

Por medio de un nuevo acuerdo entre ambas empresas, los clientes con billetes Ouigo cancelados en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía pueden beneficiarse de un reembolso de su billete de autobús si lo reservan a través de la página web de Movelia.

«Debido a las cancelaciones de servicios ferroviarios, por falta de disponibilidad de la infraestructura, Ouigo ha llegado a un acuerdo con Movelia para añadir un beneficio comercial a sus clientes ofreciendo un transporte alternativo a los viajeros afectados», señala la compañía ferroviaria en un comunicado.

Se trata de una compensación en forma de reembolso, ejecutado por Movelia por cuenta de Ouigo, al mismo método de pago utilizado antes, del importe íntegro del precio de los billetes de autobús adquiridos a través de la página habilitada para ello por Movelia para realizar el trayecto cancelado.

Para recibir el reembolso, aquellas personas que tenían un billete para viajar con Ouigo en la línea que une Madrid con Andalucía del 28 de octubre al 9 de noviembre de 2026 tienen que acceder a la web habilitada por Movelia (https://www.movelia.es/es/area-agencias/home), seleccionar su ruta y fecha, completar la reserva con el mismo correo electrónico con el que compraron su billete de Ouigo y finalizar su pago.

Este beneficio es válido para los viajes que se realicen entre el 28 de octubre y el 9 de noviembre o la reanudación de la circulación en la vía afectada, «lo primero que suceda», explica.

Las líneas cubiertas son las de Madrid-Córdoba, Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla, Córdoba-Sevilla, Zaragoza-Córdoba, Zaragoza-Sevilla, Barcelona-Córdoba y Barcelona-Sevilla.

Entre las condiciones del acuerdo se menciona que los viajeros titulares de los billetes de autobús deberán coincidir con los de los billetes de Ouigo para el tren que fue cancelado y que el derecho al reembolso está sujeto a la disponibilidad de billetes de autobús.