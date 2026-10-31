El Gobierno de Sánchez ignoró a los expertos que le trasladaron la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria

El Gobierno de Pedro Sánchez ignoró a los expertos del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes que le trasladaron la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria ante accidentes como el que tuvo lugar el pasado viernes en Urda (Toledo) y que deja al menos 69 víctimas mortales.

En concreto, este Consejo Asesor recomendó al Ejecutivo de Sánchez que debía mejorar el contenido de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria 2021-2016, documento aprobado en 2022 y actualmente vigente, en lo relativo al análisis de riesgos de seguridad.

Según señaló el Consejo Asesor al propio Ministerio de Transportes, «se considera que el análisis de riesgos de la seguridad y la protección tiene entidad propia y debería tratarse en un documento separado». «Debería incluir expresamente los riesgos que se deriven de la operación del sistema ferroviario y en materia de ciberseguridad», añadieron los expertos.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones, y lo ocurrido en los últimos nueve meses, con dos accidentes ferroviarios de graves consecuencias en el mismo corredor, la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, es también consecuencia de estas omisiones. En la tragedia de Adamuz, el pasado enero, murieron 46 personas, con lo que la suma de fallecidos en ambas catástrofes alcanza, de momento, los 115.

Extracto de las recomendaciones del Consejo Asesor de Transportes sobre la estrategia indicativa ferroviaria.

Asimismo, los expertos también consideraron «imprescindible realizar estudios de tráfico que permitan estimar las demandas de servicios de viajeros y mercancías que sea necesario atender en los próximos años». Pero el Gobierno tampoco ha atendido esta demanda.

Para el Consejo Asesor, «este ejercicio de planificación» debería servir para «aprender de los errores y no volver a cometerlos». Si se quiere cambiar de paradigma, hay que saber bien lo que no puede hacerse», añadieron los expertos.

De igual modo, también plantearon un «análisis de riesgos de la inversión» que determinase las «amenazas» que podían presentarse, «las consecuencias de ello y las medidas correctoras que fuera necesario introducir, que podrían afectar a la selección o prioridad de efectuar unas u otras inversiones».

«Gestión negligente»

Precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo alusión este viernes a dicho Consejo Asesor del Ministerio de Transportes para criticar la reacción del Gobierno ante la tragedia ferroviaria de Urga. El jefe de la oposición lamentó que el Ejecutivo esté señalando a un operario del centro de control cuando la culpa, según realtó, recae en sus «ocho años de gestión negligente de las vías ferroviarias y de la alta velocidad».

De este modo, Feijóo advirtió al Gobierno que usar ese «cortafuegos» —apuntar al controlador de Atoche— no tiene un pase, máxime cuando el propio Ejecutivo «ha desatendido los informes de seguridad» de sus asesores, es decir, del Consejo Asesor de Transportes, a lo largo de estos últimos años.

«Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz, y al menos 69 en Toledo porque no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho», declaró Feijóo este viernes.

«Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo. Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas», enfatizó, en referencia a Pedro Sánchez y Óscar Puente.

«Hay que saber cuántos fallos ha habido, por qué no se solucionaron», prosiguió Feijóo, criticando que España haya pasado de ser una referencia internacional en la Alta Velocidad a «registrar 7 de cada 10 muertes» en el mundo, pese a contar con «la mejor situación de las arcas públicas en toda la historia». «Normal que la gente se pregunte dónde han metido nuestro dinero», apostilló el presidente del PP.