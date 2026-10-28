Sánchez no quiso bajar a las vías ni ir al polideportivo con los heridos en su visita al accidente de Toledo

Pedro Sánchez no quiso bajar a las vías del tren donde se encontraban los convoys colisionados, ni ir al polideportivo con los heridos del accidente ferroviario en su visita a Urda (Toledo) este miércoles 28 de octubre.

El presidente del Gobierno tan sólo ha estado poco más de una hora en el accidente ferroviario que ha acabado con la vida de, al menos, 68 personas y que ha dejado más de un centenar de heridos. La colisión se produjo a las 08:48 de la mañana de este miércoles 28 de octubre y Sánchez no salió del Complejo Presidencial de La Moncloa hasta las 14:00 horas en un coche privado.

Sánchez llegó al Puesto de Mando Avanzado desde donde hizo una breve rueda de prensa en la que se limitó a trasladar el pésame a las víctimas y a decir que era «inasumible» que un país como España hubiera sufrido dos tragedias ferroviarias este año pese a que gobierna él mismo.

Tras atender a los medios de comunicación, Pedro Sánchez ha tenido una breve reunión con las autoridades locales y policiales desplegadas en el siniestro. Allí ha coincidido con el presidente manchego Emiliano García-Page al cual no le guarda una especial simpatía.

Estaba previsto que el presidente del Gobierno bajara desde el Puesto de Mando a las vías del tren para estar en la zona cero del accidente, sin embargo, finalmente no lo ha hecho. Esta decisión recae en última instancia sobre Pedro Sánchez y su equipo de Protocolo. Tampoco ha querido visitar el lugar donde estaban los heridos o el inicio del camino donde se ha producido el choque entre los dos trenes.

Tras visitar fugazmente el Puesto de Mando se ha ido de nuevo a La Moncloa a las 16:00 horas para pasar la tarde en el Complejo Presidencial. Sánchez también estuvo tan sólo una hora visitando Ceuta el día después de la invasión, no volvió a la Ciudad Autónoma en toda la crisis y envió a sus ministros para que trataran de arreglar el asunto con escaso éxito.

Baraja volver este jueves

Pedro Sánchez reservará mañana su agenda para el accidente. Fuentes consultadas aseguran que está previsto que visite el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Toledo a primera hora de la mañana y después se trasladará a la estación de Atocha. El lugar de los hechos se encuentra a poco más de 100 kilómetros de su residencia oficial por lo que su desplazamiento es sencillo. El presidente ha decidido cancelar sus actos institucionales y de campaña debido a la magnitud de la tragedia. Otros líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo también han cancelado su agenda de precampaña electoral.