Óscar Puente: «No sé qué nivel de confort le puede dar a los familiares de las víctimas que yo dimita»
El ministro de Transportes asegura que se trata de una "cuestión muy delicada" y no sabe si es "relevante"
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado este viernes dimitir de su cargo político pese a las 115 víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, y ha dicho que no sabe «qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima» que él dimita.
Ante la pregunta de una de las periodistas presentes en la comparecencia de prensa de este viernes en la sede del Ministerio de Transportes, Puente ha contestado que se trata de una cuestión «muy delicada» ya que eso supone incluir en una «decisión» suya «reconfortar a gente que ha perdido a familiares».
«No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita, en qué medida, de cero a cien, cuánto le reconforta si ha perdido a un hijo, si ha perdido a su padre, si ha perdido a un hermano, si ha perdido una pierna… No lo sé, no sé si es relevante, sinceramente», ha respondido Puente después de que la periodista preguntara si «dimitiría» en caso de que «su dimisión reconfortara algo a las víctimas».
Previamente, Puente, como ya había hecho en su comparecencia el día anterior, se ha negado a dimitir y ha dicho que su «forma de asumir responsabilidades es dar la cara». El ministro de Transportes se ha defendido alegando que respeta a quien pide su dimisión o destitución, pero que no va a «permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápido a un culpable».
«No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder», ha asegurado el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, y resalta, sobre una potencial dimisión, que «las decisiones de esta naturaleza deben tomarse a partir de los hechos, de la responsabilidad y de la respuesta que demos a la ciudadanía, y no exclusivamente a la presión del momento».
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