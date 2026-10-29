Natalia Gómez, psicóloga experta sobre las tragedias como el accidente ferroviario de Toledo: «Afecta a muchas personas, incluso a nosotros como sociedad»

El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo ha conmocionado a España y ha vuelto a poner el foco en las consecuencias psicológicas de las grandes tragedias. Natalia Gómez, psicóloga de Cruz Roja, explicó que acontecimientos de esta magnitud afectan a numerosas personas, también a quienes los viven desde fuera. La atención psicológica resulta fundamental para acompañar a los supervivientes y a sus familiares, pero también para comprender las reacciones emocionales que puede experimentar la población ante una catástrofe de estas características.

El impacto psicológico de una tragedia

Un accidente ferroviario grave no sólo provoca consecuencias físicas y pérdidas humanas. También puede generar miedo, angustia, confusión e incertidumbre entre quienes han sobrevivido, las familias que esperan noticias y las personas que han presenciado las consecuencias del siniestro. En las primeras horas, algunas víctimas pueden experimentar una sensación de irrealidad o quedarse bloqueadas ante la dificultad de asimilar lo ocurrido.

¿Por qué también afecta a quienes no estuvieron allí?

Las tragedias colectivas pueden alterar la percepción de seguridad incluso entre quienes no han sufrido directamente sus consecuencias. El tren forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y conocer un accidente de estas dimensiones puede despertar temor ante la posibilidad de que ocurra algo similar durante un desplazamiento propio o de un familiar.

La importancia de recibir apoyo psicológico

La intervención de los especialistas busca proporcionar seguridad, acompañamiento y orientación a las personas afectadas. En una primera fase, resulta importante ayudarles a comprender dónde están, facilitar información fiable y atender sus necesidades inmediatas, sin obligarlas a hablar de lo sucedido si todavía no están preparadas.

Además, cada persona puede reaccionar de manera diferente ante una misma tragedia. Algunas necesitan expresar sus emociones, mientras que otras requieren tiempo y tranquilidad para procesar lo ocurrido. Recordar imágenes dolorosas no significa necesariamente que una persona vaya a desarrollar un trastorno psicológico, aunque conviene buscar ayuda profesional si el malestar persiste o dificulta la vida cotidiana.

Cómo afrontar la conmoción colectiva

Ante una catástrofe, los expertos recomiendan acudir a fuentes oficiales, limitar la exposición constante a imágenes especialmente duras y respetar los tiempos de cada persona. Compartir información no contrastada o difundir imágenes de las víctimas puede aumentar el sufrimiento de sus familiares y contribuir a extender la alarma.

El accidente de Toledo recuerda que las consecuencias de una tragedia no terminan cuando concluyen las labores de rescate. La atención a los supervivientes, el acompañamiento a las familias y la recuperación de la confianza colectiva forman parte de un proceso que puede prolongarse más allá de los primeros días.