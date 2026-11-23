Alcaraz finalizó las ATP Finals coronado como maestro y tras negarle la tregua a los isquiotibiales de su muslo izquierdo. Un déjà vu recorrió el imaginario popular tras conocer la molestia muscular en plenas ATP Finals y la Copa Davis a la vuelta de la esquina. Mismo guion que el curso pasado, pero diferente desenlace por el momento.

En 2025, pese a viajar a Bolonia, no compitió con España y este curso parece más probable su participación. Lo que no está definido es el cuándo. La primera eliminatoria es el jueves contra Austria, esto sería cuatro días después de la final de las ATP Finals contra Zverev. No obstante, existe la posibilidad de que Ferrer se reserve al murciano y lo alinee para unas hipotéticas semifinales el sábado.

Lo que sí es certero es que Alcaraz, que llegó a Bolonia por la tarde en lugar de la mañana como estaba previsto, no se ejercitará hasta el miércoles. Gana así un día de descanso, el martes, que sí empleará el resto del equipo para seguir con la toma de contacto con la pista de Bolonia. Marcel Granollers y Pedro Martínez se ejercitarán de 13:00 a 15:00 horas y Rafa Jódar y Dani Mérida las dos horas posteriores, de 15:00 a 17:00 horas.

El propio Jürgen Melzer, capitán del equipo austriaco y rival de España, ha esclarecido la situación alrededor de Alcaraz. «Hace poco hablé con David Ferrer y me comentó que no entrenará hasta el miércoles por la mañana. Ya veremos si juega, pero si yo fuera el capitán del equipo español, no me preocuparía demasiado porque tienen un equipo fantástico. Pero si cuentas con el número uno de ese calibre, lo lógico es que quieras que juegue», dijo Melzer.

Pocos títulos le quedan a Alcaraz por ganar. Uno de ellos, la Copa Davis, podría levantarlo dentro de apenas siete días. A Bolonia ha ido, como el año pasado, por carretera desde Turín este lunes por la tarde. Ha viajado junto a su entrenador, Samu López, ya que solo está permitido un acompañante por tenista y suele ser el técnico.