Alejandro Blanco (Orense, 1950) es un valor seguro dentro de un deporte español que en las dos últimas décadas ha conocido infinidad de éxitos, pero también terremotos. El presidente del Comité Olímpico Español se ha mantenido fiel al discurso de que su sede representa la casa del deportista y ahora afronta un nuevo reto presentándose a la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC).

El dirigente atiende a OKDIARIO semanas antes de medirse al argelino Mustapha Berraf en los comicios que se celebrarán el 8 de diciembre en Hong Kong. Blanco confiesa que fueron sus colegas europeos y americanos los que le convencieron para presentarse a un organismo que nunca ha dirigido un español y que sería una nueva barrera derribada por nuestro país.

PREGUNTA: En tiempo electoral, usted también tiene sus propios comicios. ¿Cómo ha preparado las elecciones a la presidencia del ANOC?

RESPUESTA: Con mucha ilusión y también mucha responsabilidad. Era un puesto que yo nunca me había planteado optar a él y de pronto me encuentro con que Europa y América hacen unas reuniones y me proponen ser el candidato. Luego tuve una reunión con Kirsty Coventry (presidenta del Comité Olímpico Internacional) aquí en el despacho y al final he dado el paso.

Es una gran responsabilidad, es una gran alegría porque al final esta propuesta viene de dos continentes. No es una propuesta personal mía y espero que el día 8 por la mañana a las 12, cuando sea la votación, podamos tener un resultado ganador. Estamos trabajando para ello.

P: ¿Cuál es la función de ANOC y si este nuevo cargo le permitiría desempeñar sus funciones también como presidente del Comité Olímpico Español?

R: Es totalmente compatible y además deseable, porque creo que es muy difícil hablar de lo que sienten o lo que necesitan los Comités Olímpicos si no vives el día a día dentro de uno de ellos. La compatibilidad está clara. ¿Y de qué se trata? ANOC se creó en 1979 y es la voz de los Comités Olímpicos. Hoy, el movimiento olímpico, como todo el deporte, como toda la sociedad, está atravesando un periodo inestable. Y si no tenemos comités olímpicos fuertes, no tendremos movimiento olímpico.

«Hay que dar una nueva identidad y hay que trabajar por y para los Comités Olímpicos».

Al final, sabes que hay tres pilares en el movimiento olímpico, que son los atletas, las federaciones internacionales y los comités olímpicos. Y hay un pilar extra que son las relaciones con los gobiernos, pero los responsables de llevar el movimiento olímpico del Comité Olímpico Internacional a toda la sociedad del mundo son los presidentes de los Comités Olímpicos. Entonces, hay que reforzar ese posicionamiento, hay que dar una nueva identidad y hay que trabajar por y para los Comités Olímpicos. Nada más.

P: Básicamente, son como los guardianes para que haya espíritu olímpico en la sociedad.

R: Sí, porque la unión de los Comités Olímpicos con el Comité Olímpico Internacional tiene que ser total, pero cualquier acción que quiera hacer el Comité Olímpico bien con los atletas, con los entrenadores, campañas de valores, cualquier campaña tanto del movimiento olímpico como con organización, como evento deportivo, pasa a través de los Comités Olímpicos Nacionales. Entonces, esa correlación entre Comité Olímpico Internacional y Sociedad y viceversa solo se puede hacer a través de los Comités Olímpicos Nacionales y el ANOC. Por eso su misión es tan importante.

P: Estamos en mitad entre los Juegos Olímpicos de París y Juegos de Los Ángeles con los primeros clasificados para la cita. ¿Cómo se ve el camino ya recorrido?

R: El año más importante para la clasificación es el año 27. Es el año, pero los resultados que tenemos cada fin de semana son espectaculares. Hemos tenido ahora los Juegos de Dakar, los Juegos Olímpicos de la Juventud, que nos permiten mirar el futuro. Quizá no tanto para Los Ángeles, pero sí para Brisbane 2032. Hemos sacado 12 medallas, dos oros, cinco platas, cinco bronces.

Luego venimos de los Juegos del Mediterráneo con 81 medallas con 15 medallas más que en los juegos anteriores. Las cosas van bien, hay una generación de deportistas muy estables que están sacando resultados extraordinarios en todos los campeonatos. Miramos a Los Ángeles con tranquilidad.

Ayer domingo vimos lo increíble con Marc Márquez, con su décimo Mundial, que te ponía los pelos de punta. Y luego Carlitos Alcaraz que ha sido extraordinario en las ATP Finals. Cada fin de semana los resultados del deporte español son espectaculares y tenemos que defenderlos. Luego de los Juegos ya veremos cuántos se clasifican, ya veremos en qué estado de forma llegan, ya veremos cómo es la competición… Pero el deporte español sigue asombrando al mundo. Ayer, sin ninguna duda, fuimos el gran referente en el mundo.

P: Hablando de referentes. ¿Va a conseguir convencer al más laureado de la historia de España que es Saúl Craviotto de que esté en 2028?

R: Saúl es uno de estos deportistas irrepetibles que tienen una cabeza, un cuerpo, una mentalidad y una filosofía de vida impresionante. Estará hasta que él quiera. Yo creo que tanto por él como por el K4, por el piragüismo y por el deporte español, que Saúl decida, pero que decida ir a Los Ángeles, por favor. Sin presión, sin presión (risas).

Es un deportista extraordinario y será el primero que se va a dar cuenta de que, cuando no sea su momento, ya no estará. Es uno de esos deportistas que cuando va a competir, va a competir, no va a ver si tengo unos Juegos Olímpicos más, no va a ver si aumento mi historial… Dicho todo esto, Saúl no se puede retirar del piragüismo en la vida.

P: ¿Serán los Juegos de Los Ángeles unos Juegos al uso sin tantas cosas atípicas como París?

R: París organizó unos grandes Juegos. Es verdad que la inauguración y la clausura son para los deportistas y tienen que entrar en el Estadio Olímpico y desfilar por él. Ahora viene Estados Unidos y creo que en cuanto a organización de eventos, quizás sea uno de los países que más sonoridad le da a cualquier cosa que hacen. Espero que se hagan unos grandes Juegos y aquellas deficiencias que pueda haber en otros eventos se vayan corrigiendo.

P: Y ahora a nosotros nos toca organizar en el Mundial 2030 con usted en la organización. ¿Qué piensa de la final del Mundial?

R: Creo que en el tema de la organización vamos un poco tarde, pero siendo España con cuatro años, nos da para organizar el mejor Mundial de la historia, no tengo ninguna duda. La gran polémica es la final, pero yo no me imagino no hacer la final en Madrid. Yo creo que, como no está decidido, hay una ambigüedad que genera inquietud.

Pero fuimos el país que inicialmente pidió Mundial con Portugal y luego se añadió Marruecos a la candidatura. Somos campeones del mundo en chicos y en chicas y en prácticamente todas las categorías. Somos el país que va a tener más sedes y más subsedes. Somos el país en el que se va a jugar más partidos. Pensar que en el Mundial no tengamos ni inauguración ni la clausura me resulta increíble.

«Vamos un poco tarde con el tema de la organización, pero no me imagino no hacer la final del Mundial 2030 en Madrid»

Ahora estamos en un momento de tránsito. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Pero en cualquier caso, la marcha de la organización del Mundial debe ser independiente de lo que pase en el momento político que vivimos y ponernos a trabajar pronto y luchar, pero luchar con sentido común y razonando las cosas. España tiene que ser la organizadora de la final del Mundial. Es que no tengo ninguna duda.

P: ¿Y es realista pensar que España se puede salir de la organización?

R: Es que yo creo que no soy capaz de pensar en salirnos porque no soy capaz de pensar que no se haga la final aquí. Por muchos razonamientos que quieras hacer, al final no hay uno que te diga que la final no se hace en España. Imposible.

Ha habido reuniones de FIFA con las distintas sedes, pero no ha habido una gran sentada con el Gobierno de España y la Federación para decir «venga, vamos a hablar de verdad y vamos a hablar de la final». Yo creo que esa reunión falta, pero repito, con todos los razonamientos que te he dado o que explico continuamente, es imposible pensar que no, y me falta uno que es muy importante: la afición.

P: ¿Le falta al deporte español estabilidad política? No paran de pasar secretarios de Estado para el Deporte…

R: La estabilidad política la tienen que encontrar los políticos y el Gobierno. El deporte español está teniendo unos resultados extraordinarios porque, gracias a Dios, depende de la ayuda pública, pero es independiente de la política. Yo creo que es una de las grandes bazas y así nos reconocen el Movimiento Olímpico Mundial.

El deporte camina, el deporte tiene un objetivo, el deporte recorre el camino para llegar a ese objetivo y evidentemente tiene que haber sintonía con el Gobierno, porque si no es imposible. Pero el deporte español como estructura y lo ves todos los días, es un deporte muy estable. El reflejo es esta casa (el Comité Olímpico Español) si no hubiese estabilidad, sería imposible que yo fuese elegido tantas veces y con tanta unanimidad. Somos un ejemplo para todo el mundo.

Lo importante es que sigan dejando trabajar con independencia al deporte. Dejen que el movimiento olímpico, el deporte olímpico y no olímpico, tenga su camino y su desarrollo, y el Gobierno sí puede que nos ayude y no solo en forma de subvenciones. Debería haber más ayudas en el aspecto de crear una ley que permita que haya desgravaciones fiscales para aquellas personas, organizaciones, entidades que quieran apoyar al deporte y que consideren un deporte como un todo. Se ha avanzado mucho, es verdad en este último, en estos últimos tiempos, pero hay que avanzar mucho más aún.

P: ¿Le gusta que últimamente los deportistas se estén mojando más en cuestiones políticas?

R: Yo no distinguiría únicamente a deportistas. Al final hay más profesionales como periodistas, abogados, ingenieros, zapateros… que tienen inquietudes políticas y las expresan. Y a mí me parece bien. Es una forma más de que la sociedad entienda que el deportista es lo que adorna a la persona y la persona es lo que está debajo.

«El presidente del Gobierno habló de que el 40% de las noticias positivas que se dan de España en el mundo son a través del deporte y eso lo tenemos que conservar»

El deporte globalmente tiene que estar trabajando con la política, sin ninguna duda, pero hay una línea muy, muy fácil y muy fácil, difícil de concretar, que es cuando es colaboración y cuando es injerencia. Yo creo que y en esta casa sí hemos sido un gran ejemplo en eso, entre otras cosas. Es decir, la colaboración con el Gobierno es máxima, pero la parte de lo que es deporte tiene un espacio que ahí no puede entrar la política, porque esa es la clave.

En la última reunión que tuve con el presidente del Gobierno habló de que el 40% de las noticias positivas que se dan de España en el mundo son a través del deporte y eso lo tenemos que conservar. Nosotros tenemos que seguir trabajando para representar lo mejor que podamos España. Pero la España sin color político de partido, la España que nosotros queremos, la de la bandera, la del himno. Eso es lo que nosotros tenemos que defender sin color político. Y a partir de ahí esté el gobierno que esté, colaborar con el Gobierno para que una de las partes importantes de la política sea llegar a la sociedad a través del deporte.