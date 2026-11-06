Alejandro Blanco presenta su campaña para la presidencia de ANOC

Impulsado por el amplio respaldo recibido de numerosos Comités Olímpicos Nacionales de todo el mundo, Alejandro Blanco presenta la campaña de su candidatura a la Presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) para el periodo 2026–2030.

Bajo la identidad ABC —Alejandro Blanco for ANOC—, el presidente del Comité Olímpico Español pone su trayectoria, capacidad de diálogo y experiencia de gestión al servicio de un proyecto para reforzar la voz de los CON, facilitar el apoyo que necesitan y convertir sus prioridades en actuaciones y resultados concretos.

La campaña se da a conocer a través de la página web blancoforanoc.com y de un vídeo disponible en español, inglés y francés, protagonizado por Blanco, en el que explica su vinculación con el deporte, la responsabilidad cotidiana de presidir un Comité Olímpico Nacional y el compromiso que quiere asumir con todos los miembros de ANOC.

ABC: cinco principios al servicio de los cinco continentes

La identidad ABC une las iniciales de Alejandro Blanco con la C de los cinco principios de su candidatura. Una propuesta con vocación internacional que respeta la identidad y las necesidades de cada Comité Olímpico Nacional. Credibilidad. Respaldar las palabras con hechos, explicar las decisiones y asumir responsabilidades.

Consenso. Escuchar a cada CON, comprender sus necesidades y construir acuerdos.

Compromiso. Convertir las propuestas en acciones, fijar prioridades y trabajar para cumplirlas.

Cercanía. Estar, escuchar y responder, especialmente cuando los recursos escasean o las dificultades aumentan.

Cambio. Adaptar ANOC a las realidades sociales y deportivas actuales, reforzando lo que funciona e impulsando mejoras para sus miembros.

Experiencia de un presidente de CON al servicio de todos

El vídeo conecta la trayectoria de Alejandro Blanco con el trabajo que sostiene cada logro deportivo: las personas que creen en los deportistas, los equipos que los acompañan y las decisiones que permiten generar oportunidades. «Conozco esa responsabilidad. La vivo al frente del Comité Olímpico Español desde septiembre de 2005», expresa Blanco en su mensaje.

Desde esa experiencia, la candidatura propone una ANOC que combine representación institucional y apoyo práctico, proteja la autonomía de sus miembros y facilite más oportunidades para los deportistas, tanto en su formación como en su desarrollo deportivo.

«Quiero presidir ANOC con vuestro apoyo y poner mi experiencia, conocimiento y dedicación al servicio de todos los Comités Olímpicos Nacionales», afirma Blanco en el cierre del vídeo. La web y la pieza audiovisual acompañarán el diálogo con los CON de los cinco continentes para compartir la propuesta, escuchar sus prioridades y construir un proyecto con vocación de servicio a todos.