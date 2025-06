Alejandro Blanco: «Mi primera prioridad cada día son los deportistas»

Una de las claves del éxito de Alejandro Blanco como dirigente deportivo es su cercanía con los protagonistas. El máximo responsable del movimiento olímpico no oculta su grandísima relación con casi todos los grandes deportistas de la historia de este país y el hecho de que todos ellos consideran a la sede Comité Olímpico Español como su casa.

El gallego saca pecho y no es para menos de una Oficina de Atención al Deportista que está a punto de cumplir 20 años y que, en cierta medida, resume lo que Alejandro Blanco hace por sus deportistas. «El deportista es mi primera prioridad en esta casa y en todas las acciones que hago cada día. Si no entendemos que tenemos que ayudar al deportista es que no entendemos nada del deporte», especifica el dirigente.

Para Alejandro Blanco la clave es estar cerca cuando se triunfa, pero también cuando se está en un momento bajo y para eso siempre está el COE. «Los deportistas han visto, sentido y saben que cuando estás triunfando todo el mundo te alaba y nosotros estamos ahí para ayudarles a gestionarlo. Pero yo creo que cuando más estamos es cuando llegan esos momentos difíciles o cuándo hay que tomar decisiones que van más allá de lo que es la práctica deportiva», asevera.

El presidente del COE se siente muy orgulloso de la cercanía que mantiene con algunas de las leyendas más grandes del deporte español como Rafa Nadal o Pau Gasol, de los cuáles ha podido vivir su carrera deportiva en primera fila. «Me siento honrado del apoyo y del cariño que me han demostrado. Y en el caso concreto que hablas de Pau o de Rafa para mí es un grandísimo honor y un gran aprendizaje estar cada día o hablar con ellos en las oportunidades que tengo», añade con tono un poco nostálgico.

«Hemos tenido una época de deportistas que son únicos. O sea, yo creo que por mucho que avancemos, Rafa Nadal es único. Ahora tenemos a un grandísimo jugador que es Alcaraz. Habrá grandísimos jugadores de baloncesto, pero Pau es único. Mireia es única, Carolina es única, Lydia Valentín es única. Y así podría hablando de muchísimos deportistas. Por eso tenemos la historia de ellos. Tenemos que convertirlas en leyenda y recordar que un momento de nuestra vida tuvimos la oportunidad de estar con los mejores del mundo», apunta.

Blanco, sin embargo, está disfrutando del viaje y del relevo generacional que se está forjando. «Ahora hay una generación de gente joven verdaderamente increíble y que sin ninguna duda van a sacar muchísimos resultados para España. Yo nunca haría la comparación de unos con otros. Son épocas distintas. Lo que hemos tenido ha sido las grandes referencias mundiales. Me he quedado corto hablando de deportistas como David Cal o Saúl Craviotto, aunque Saúl sigue compitiendo. Pero es que hemos tenido unos deportistas tan grandes, tan maravillosos. Ruth Beitia, por ejemplo. Ahora tenemos a María Pérez, que con la marcha ha hecho lo que nadie ha hecho. Es decir, España es un país que planifica muy bien. Tenemos que pensar que las siguientes generaciones mejorarán los resultados de las anteriores, pero nunca comparará deportistas iconos como los que hemos tenido», zanja.