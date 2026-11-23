El Mundial femenino de 2031 se celebrará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, mientras que el de 2035 será en Reino Unido. Así lo ha decidido la FIFA en su Congreso Extraordinario celebrado de forma virtual, por videollamada. Además, amplían el número de países participantes y serán 48 selecciones, en lugar de las 32 que lo hacían hasta ahora. Será, por tanto, el mismo formato implementado en el fútbol masculino desde la edición de 2026.

El de 2031 será el primer Mundial de la historia –incluyendo los masculinos– que cuente con cuatro países organizadores. Estados Unidos volverá a albergar una Copa Mundial Femenina por tercera vez, tras las de 1999 y 2003. En esta ocasión, México volverá a ser coorganizador y se incluyen también Costa Rica y Jamaica.

Introducing the hosts of the FIFA Women’s World Cup 2031! 🤝 #FIFAWWC https://t.co/jQI28iuCn3 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) November 23, 2026

El torneo contará con un total de 20 estadios repartidos en 20 ciudades. Estados Unidos volverá a tener mayoría, con un total de 14 sedes y llevará el mayor peso de la competición. Repiten los estadios de Seattle, Los Ángeles, Houston, Dallas, Atlanta, Kansas City y Nueva Jersey, mientras que aparecen sedes nuevas como Minneapolis, Nashville, Orlando o Washington DC. En México, a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se suma Torreón. Costa Rica y Jamaica contarán con San José y Kingston como sedes.

El Mundial 2035 volverá a Europa. Será en el Reino Unido, cuna del fútbol, donde se celebre el campeonato dentro de nueve años. Allí, las cuatro naciones que conforman el país contarán con 14 ciudades sedes, en las que habrá 19 estadios que acogerán partidos. Destacan Wembley, Old Trafford, Etihad, Emirates, Hampden Park.

Meet your hosts for the FIFA Women’s World Cup 2035! 🙌 #FIFAWWC https://t.co/C18ROCaTCC — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) November 23, 2026

«Nuestro objetivo, por supuesto, es convertir el fútbol femenino en un deporte verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las federaciones miembro y todas las partes interesadas», ha señalado Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha apuntado que es «un orgullo» para toda la familia del fútbol que estos Mundiales puedan celebrarse en los países elegidos y contar con un mayor número de selecciones.

Entre los objetivos de la FIFA para 2031 y 2035 aparecen cuestiones que van «más allá de lo deportivo», en palabras de Infantino. «Nuestras prioridades para el fútbol femenino son muy sencillas: tenemos que expandir el deporte a nivel mundial, tenemos que cerrar las brechas que, por supuesto, aún existen y tenemos que construir el futuro juntos», ha expresado el máximo mandatario del fútbol mundial.