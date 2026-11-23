El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha criticado la decisión de Delegación de Gobierno de recurrir por la vía judicial la adecuación salarial de la Policía Local de Palma y solicitar medidas cautelares para suspender su aplicación.

Martínez Llabrés ha lamentado que, mientras el Ajuntament está realizando un importante esfuerzo para reforzar los recursos humanos y materiales de la Policía Local, mejorar sus condiciones laborales y aumentar su presencia en las calles, el Gobierno central intente frenar judicialmente una mejora salarial impulsada para reconocer la labor de los agentes.

“Pedro Sánchez y Delegación del Gobierno van en contra de nuestros policías locales, pero van en contra de lo más importante, la seguridad de Palma”, ha denunciado el alcalde.

En este sentido, el primer regidor de Cort ha recordado que el equipo de Gobierno ha incrementado los recursos destinados a seguridad ciudadana, con el mayor presupuesto de la historia, destinando uno de cada cuatro euros municipales a esta materia. Además, ha destacado que Palma acabará la legislatura con más de 300 policías adicionales, “que permitirán reforzar la presencia policial en los barrios, con patrullas fijas, a pie y recursos que hasta ahora no había tenido la Policía Local”.

Asimismo, Martínez Llabrés ha censurado que, mientras el Ajuntament trabaja para reforzar la Policía Local y mejorar la seguridad de la ciudad, Delegación de Gobierno abandona sus responsabilidades, trasladando una presión añadida a los agentes, que deben hacer frente a situaciones que no son de su competencia.

El alcalde ha enmarcado esta actuación en el abandono que, a su juicio, sufre Palma por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha puesto como ejemplo Son Busquets, pendiente desde hace años de un proyecto “que permita dotar a la zona de zonas verdes, equipamientos, proteger parte de su patrimonio y, sobre todo, generar vivienda asequible para los palmesanos”.

El primer regidor de Cort ha reiterado que el Ajuntament está haciendo un esfuerzo sin precedentes para reforzar la seguridad, mejorar las condiciones de sus policías y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, mientras Pedro Sánchez y Delegación de Gobierno “van en contra de nuestros policías locales” y de la seguridad de Palma.