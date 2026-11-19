El delegado socialista del Gobierno, Pere Joan Pons, recurre e intenta anular por la vía judicial la mejora salarial de la Policía Local de Palma pactada con el Ayuntamiento de la capital balear.

A 10 días de las elecciones del 29N, la Delegación del Gobierno en Baleares, a través de la Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo, solicitando, además, la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación del mismo.

Con la presentación del citado recurso, la Delegación del Gobierno no solo cuestiona una decisión municipal, sino que también intenta paralizar una mejora salarial, poniendo en juego el reconocimiento de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Local y el cumplimiento de un compromiso alcanzado legítimamente con sus representantes sindicales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha rechazado que la Delegación del Gobierno intente anular por la vía judicial la mejora salarial de la Policía Local que entró en vigor tras el acuerdo alcanzado entre el consistorio y las organizaciones sindicales, ratificado por la Junta de Gobierno el pasado 12 de agosto.

Cabe recordar que la mejora de las condiciones retributivas de los agentes forma parte de un esfuerzo sin precedentes por parte del Ajuntament en materia de medios materiales, recursos humanos y modernización del cuerpo.

Para el gobierno municipal que lidera el alcalde del PP, Jaime Martínez, resulta «incomprensible que se pretenda frenar una medida que responde a las necesidades actuales del servicio» y se cuestione el reconocimiento a la dedicación, las funciones y las responsabilidades que asume la Policía Local, especialmente cuando este Ajuntament está demostrando su compromiso con la mejora del cuerpo y de la seguridad en la ciudad.

Este mismo jueves, el teniente de alcalde y regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzà, y el coordinador general del área, Albert Abad, se han reunido con todas las organizaciones sindicales con las que se alcanzó el acuerdo para trasladarles el contenido y el alcance del recurso presentado, así como la solicitud de suspensión cautelar de la medida.

Durante el encuentro, ambos han expresado a los representantes sindicales su rechazo absoluto a esta actuación y han reiterado su voluntad de defender el acuerdo alcanzado, ya que consideran que las instituciones deben contribuir a garantizar los derechos y las condiciones de los trabajadores, no impedir mejoras que han sido fruto de la negociación y el consenso.

El equipo de gobierno, concluye el comunicado municipal, continuará defendiendo el reconocimiento profesional y las mejoras retributivas de la Policía Local y adoptará todas las medidas necesarias para defender la validez del acuerdo y evitar que la actuación de la Delegación del Gobierno impida que las mejoras pactadas queden sin efecto.

El Consistorio reafirma así su compromiso con la Policía Local de Palma y con la mejora de sus condiciones laborales y organizativas, y continuará avanzando en el refuerzo de los medios humanos y materiales del cuerpo.