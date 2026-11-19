El Dijous Bo, cuyo origen se sitúa en la época islámica, sigue siendo, después de tantos siglos, la feria más emblemática de Mallorca. Este jueves, miles de personas procedentes de toda la isla se han desplazado hasta Inca para visitar la feria, en la que la exposición ganadera, el Mercat Pagès, la artesanía, la maquinaria agrícola y la exposición de vehículos se erigen como algunos de los principales atractivos.

Los historiadores señalan que ya en la época islámica existía un mercado activo en la zona. Durante los siglos XIII y XIV, Inca se consolidó como un importante centro comercial, especialmente gracias al mercado semanal de los jueves, documentado desde 1375. Esta actividad era clave para la economía local, con la presencia de comerciantes, campesinos y artesanos de diferentes oficios. Con el tiempo, las ferias anuales complementaron el mercado habitual, dando lugar a una tradición que ha perdurado hasta nuestros días.

A finales del siglo XIX, la feria de Inca se transformó progresivamente en una gran celebración, con tres domingos previos al Dijous Bo, coincidiendo con la festividad de Santa María la Mayor. A lo largo del siglo XX, el Ayuntamiento de Inca asumió un papel clave en la organización de la feria, impulsando nuevos eventos y promocionándola mediante programas y carteles oficiales desde 1969. Con el paso del tiempo, el Dijous Bo se ha convertido en la feria anual más importante de Mallorca, hasta recibir el calificativo de «feria de las ferias».

Este jueves al mediodía, las calles de Inca ya estaban abarrotadas de gente llegada de todos los puntos de Mallorca, en una auténtica riada humana que irá en aumento a lo largo de la tarde.

Más allá del mercado tradicional y las exposiciones ganaderas, la feria ofrece una amplia variedad de actividades, entre las que destacan las exhibiciones de artesanía, los certámenes culturales, las competiciones deportivas y los conciertos.

Este año, la tradicional feria ganadera ha recuperado la muestra de vacas y ovejas tras dos años de restricciones debido a la epidemia de lengua azul. En la Plaça des Bestiar se ha celebrado una extensa exposición de animales, en la que han destacado los ejemplares de vaca frisona y de porc negre.

La feria ha sido inaugurada por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, quien ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes. Le han acompañado las principales autoridades de las distintas instituciones de Baleares, así como numerosos diputados de todas las fuerzas políticas.

Moreno ha destacado que cada año se incorporan nuevas propuestas para enriquecer la celebración y llegar a públicos diferentes, combinando cultura, actividades familiares, tradición y patrimonio. Asimismo, ha agradecido la implicación de las entidades, asociaciones, profesionales y servicios municipales que trabajan durante meses para hacer posible la feria. Según el alcalde, el Dijous Bo es «mucho más que una feria» y constituye una cita que implica a toda la ciudad y permite poner en valor sus tradiciones.

Junto a la muestra ganadera y el Mercat Pagès, también han congregado a numerosos visitantes la exposición de maquinaria agrícola, instalada en la Gran Vía, la muestra de herramientas antiguas y los diferentes tenderetes con productos artesanales y alimentarios.