La ruptura sentimental de Tana Rivera y Roca Rey continúa dando que hablar y sus consecuencias parecen haber salpicado también a su círculo más cercano de amigos. En los últimos días, uno de los asuntos que más comentarios ha generado ha sido el movimiento de Tomás Páramo en redes sociales, después de dejar de seguir a Tana Rivera. Un gesto que no ha pasado desapercibido y sobre el que el influencer se ha pronunciado, aunque dejando claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida lejos del foco mediático.

Durante un encuentro con la prensa, Tomás ha reconocido que la situación está siendo complicada para todos los integrantes de la pandilla, especialmente por la amistad que les une tanto a Tana como a Roca Rey. «Cuando las cosas van bien, todo el mundo se alegra y cuando las cosas no salen como se espera, todo el mundo sufre», ha explicado, dejando entrever que la ruptura también ha tenido un impacto emocional en su entorno.

En este sentido, ha querido transmitir que, pese a lo delicado del momento, lo importante es que cada uno pueda tomar las decisiones que considere mejores para sí mismo. «Siempre buscando lo mejor para todos, que yo creo que las decisiones se toman siempre buscando lo mejor, aunque en un momento dado tenga que ser difícil», ha señalado. Unas palabras con las que ha mostrado su deseo de que tanto Tana como Roca puedan atravesar esta etapa de la mejor manera posible.

Sin embargo, la pregunta sobre su polémico unfollow era inevitable. Tomás, consciente de la expectación que ha despertado este movimiento, ha preferido no entrar en demasiados detalles y ha reivindicado su derecho a preservar su intimidad. «Somos personas públicas, pero también tenemos una vida privada y una vida íntima. Creo que hay cosas que no merece la pena tener que explicar, sobre todo porque realmente pienso que no le importan a nadie», ha afirmado.

Aun así, el influencer sí ha querido hacer una reflexión sobre el gesto que ha protagonizado en redes sociales. Lejos de justificarlo o de alimentar nuevas especulaciones, ha reconocido que pudo tratarse de una reacción impulsiva. «Todos cometemos momentos de impulso, todos podemos tener nuestras razones», ha comentado, antes de admitir que una actuación así no es precisamente algo con lo que se sienta identificado.

«Para una persona de 30 años adulta, hacer algo así creo que es un gesto que, sobre todo, a mí no me representa», ha confesado. Una frase con la que parece restar importancia al movimiento en redes, aunque sin aclarar si detrás de él hubo algún motivo concreto o un desencuentro con Tana.

Tomás también ha reconocido que, en ocasiones, no se piensa en las consecuencias que pueden tener determinados gestos cuando se tiene una exposición pública. «Sin pensar que soy un personaje público y que lo que pueda pasar tiene siempre repercusión», ha añadido.

De esta manera, ha querido zanjar las preguntas sobre el asunto y evitar alimentar nuevas interpretaciones sobre una situación que, por el momento, prefiere vivir desde la discreción. Su mensaje ha sido claro: hay amistades, sentimientos y decisiones personales que no siempre tienen por qué convertirse en un asunto público.