Lydia Lozano es uno de los personajes más queridos de la televisión que, junto al arquitecto Charly García de la Riva, su marido, reside en una de las viviendas más espectaculares de Chamartín (Madrid). La pareja habita desde hace más de tres décadas en un antiguo y pequeño hotel reformado a su gusto, con tres plantas, 240 metros cuadrados, jardín y piscina privada.

Hablamos de un majestuoso chalet unifamiliar, edificado a comienzos del siglo XX, con todo tipo de lujos y necesidades al alcance de muy pocos en pleno corazón de la capital española. Originariamente erigido como parte de un conjunto destinado para miembros de la Casa del Pueblo, con el paso de los años se transformaron en inmuebles de elevado valor, cercados por jardines y multitud de árboles, que ofrecen una tranquilidad impropia para su ubicación.

Así es la casa de Lydia Lozano

La vivienda abarca un total de 236 metros cuadrados repartidos en tres plantas, con un diseño interior desarrollado por el propio Charly. El experto se encargó personalmente de supervisar la rehabilitación del edificio, puliendo cada detalle sin romper la estética original, pero adaptándola a las necesidades actuales.

La casa, valorada en torno a los 700.000 euros en 2025, una cifra que seguramente ha incrementado considerablemente durante este año, combina materiales de gran calidad con elementos vanguardistas y detalles alternativos que reflejan con exactitud la personalidad de Lozano.

El salón es una de las habitaciones principales y el corazón del hogar. Conecta directamente con el jardín a través de una vasta puerta de cristal corredera, aportando mucha luz y sensación de amplitud a la estancia. Esta distribución abierta permite que la luz natural ilumine el ambiente durante todo el día, mientras que los colores cálidos y los materiales naturales generan un ambiente cautivador. En el interior prevalecen los tonos blancos, beige y ocres, que combinan a la perfección con el toque salmón de la fachada.

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La periodista se decantó por unos muebles sencillos y funcionales con estilo retro y textiles delicados que brindan calidez. Además, figuran plantas naturales en cada esquina, un elemento crucial en su vivienda, que otorga frescura a cada ambiente.

El jardín, aunque no es muy grande, de alrededor de 30 metros cuadrados, es el plato fuerte de la casa para la colaboradora de televisión. Dispone de una pequeña piscina y de un porche cubierto que actúa como extensión del salón. La personalidad mediática de la prensa del corazón pasa en esta zona de la casa horas y horas disfrutando con su perrita Bali, el ojito derecho de la pareja. La vivienda cuenta también con varios dormitorios repartidos entre las tres plantas.