Construir cada metro cuadrado de una vivienda ya es 200 euros más caro para las promotoras que hace dos años

Pese a que la parte más visible de la crisis de vivienda son las miles de personas que no pueden comprar o alquilar una casa, lo cierto es que el problema nace mucho antes, con la actividad de las promotoras. En España hacen falta más de 750.000 viviendas, pero a las constructoras cada vez les sale más caro levantar los edificios.

Según los cálculos del Grupo Inmobiliario ST, el coste medio de construcción para las obras iniciadas ya ha alcanzado los 1.470 euros por metro cuadrado, lo que supone una variación trimestral de un 1,28% más y una anual de más de un 11,08%.

En conjunto, el precio de la construcción se ha disparado 195 euros por metro cuadrado en sólo dos años, algo que está redefiniendo los márgenes de viabilidad de todas las nuevas promociones en todo el territorio nacional. Esta tendencia alcista ya implica un nuevo máximo en la serie histórica reciente.

Con este contexto, las previsiones de las promotoras apuntan a una actividad inmobiliaria mucho más contenida en la recta final de 2026, en un entorno condicionado, dicen, «por la incertidumbre geopolítica, nuevas presiones inflacionistas y el consecuente encarecimiento de la financiación».

«El aumento acumulado de los precios y unas condiciones de financiación más exigentes podrían limitar la demanda potencial. No obstante, mientras persistan las limitaciones estructurales de oferta, no cabría esperar cambios relevantes en la tendencia de los precios», señala Sánchez.

Sin ir más lejos, los expertos del sector sitúan el precio medio de la vivienda nueva y usada en más de 2.255 euros por metro cuadrado de cara a diciembre de 2026, lo que supondría un incremento de un 8,2% interanual y de un 3,8% respecto a junio.

Un decreto que olvida la construcción

España necesita construir más vivienda, pero gran parte de las promociones impulsadas por las administraciones no consigue siquiera encontrar empresas dispuestas a ejecutarlas. Las razones son simples: infinita burocracia y costes por las nubes. Pese a licitar cientos de millones, las empresas pierden dinero creando vivienda por las trabas legislativas y una inflación que ha disparado el precio de los materiales.

Con todo ello, el recién tumbado decreto de Vivienda del Gobierno no incluía ni una sola medida dedicada a la creación de oferta. Es decir, al incremento de las construcciones de inmuebles.

En lo que va de 2026, 129 licitaciones públicas relacionadas con vivienda han quedado íntegramente desiertas, con un presupuesto conjunto de 128,5 millones de euros que no ha podido adjudicarse, según el último informe elaborado por licitaciones.io.

El Banco de España calcula que el país acumuló entre 2021 y 2025 un déficit cercano a 750.000 viviendas. Otros cálculos que tienen en cuenta la llegada de inmigrantes elevan a más de un millón las casas que faltan en el país para garantizar el derecho fundamental a tener un techo.

Unos costes disparados

La falta de concurrencia coincide con una fuerte presión sobre los costes de la construcción. El encarecimiento de materiales básicos, energía y otros componentes está obligando a las empresas a revisar la viabilidad económica de los contratos públicos, especialmente cuando los presupuestos no incorporan mecanismos suficientes de actualización.

El problema se extiende al conjunto de la contratación pública. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante la primera mitad del año se identificaron 1.130 concursos sin concurrencia, con presupuestos que sumaban 707 millones de euros.