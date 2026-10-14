Lydia Lozano se rompe el pie en un accidente doméstico: «Pegué un grito tremendo del dolor»

Lydia Lozano atraviesa un complicado bache de salud después de sufrir un grave accidente doméstico que le ha obligado a guardar reposo absoluto. La colaboradora de televisión, que siempre se ha caracterizado por su energía y espontaneidad delante de las cámaras, ha intentado mantener en la más estricta intimidad este contratiempo. Sin embargo, finalmente, ha decidido romper su silencio y revelar lo que le ha sucedido en el último número de una conocida revista de nuestro país.

Aunque hasta ahora se desconocía lo que le había ocurrido, lo cierto es que hace apenas unos doce días, ya hubo un detalle que hizo saltar todas las alarmas. Y fue durante la visita de Belén Esteban al plató de ¡De viernes!, donde Lydia protagonizó un gesto que no pasó desapercibido para los telespectadores. Y es que, mientras que sus compañeros se levantaban para recibir a la invitada, la periodista permaneció sentada en su sitio, una actitud poco habitual en ella que llamó especialmente la atención de propios y extraños. No obstante, en aquel momento, pocos podían imaginar que detrás de ese comportamiento se escondía un problema de salud, el cual ha querido compartir ella misma en las últimas horas.

«No quise contar nada entonces, pero no podía apoyar el pie. […] Fue una cosa tonta. Me caí al pisar un zapato en mi habitación. Pegué un grito tremendo por el dolor», comenzaba a explicar, señalando que enseguida se trasladó al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una rotura en el metatarso del pie, así como también le dijeron que se había astillado uno de los dedos.

Desde entonces, Lydia camina con una bota ortopédica (la misma con la que acudió al programa de Mediaset citado) para conseguir una pronta recuperación. Aunque lo cierto es que, según sus últimas declaraciones, ya está a punto de poder deshacerse de ellas. «Me dijeron que tenía que estar con la bota durante 21 días, pero ya me queda poco. Yo creo que la semana que viene ya me la quitan», contaba.

En declaraciones a la revista Semana (el medio encargado de sacar a la luz este incidente), Lydia también ha confesado que pidió al médico que le hicieran una bota ortopédica «que llevara tacón para poder ir un poco mona», ya que así, podría combinar el otro pie con un tacón similar. Y es que, aunque le aconsejaron un reposo absoluto, la periodista ha confesado que no ha podido cumplirlo porque se considera una persona «que no puede estar quieta». Tanto es así que no ha faltado en ningún momento a su puesto de trabajo en ¡De viernes!