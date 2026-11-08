El refrán contra el frío que los españoles oímos a diario sin saber que lo dijo Luis de Góngora, poeta español del Siglo de Oro rival de Francisco de Quevedo

El dicho «Ande yo caliente, y ríase la gente» se usa hoy en España como un refrán de los de toda la vida. Sin embargo, su origen está en una letrilla que Luis de Góngora escribió en 1581, compartida hoy por la Universidad de Valencia.

El poema de Góngora se burla de quienes viven pendientes del poder y del dinero. Frente a ellos, la voz del poema defiende los placeres sencillos de la vida doméstica.

Con el tiempo, su estribillo pasó al habla de la calle como una respuesta al qué dirán.

¿De qué poema de Luis de Góngora sale el refrán «Ande yo caliente»?

Según el portal Poetas Andaluces, la letrilla de Góngora tiene siete estrofas y todas terminan con el mismo verso, «y ríase la gente». La primera estrofa enfrenta los asuntos del gobierno con los pequeños gustos del día a día.

«Traten otros del gobierno / del mundo y sus monarquías, / mientras gobiernan mis días / mantequillas y pan tierno», escribió Góngora.

En otros versos, la voz del poema pide tener «lleno el brasero / de bellotas y castañas». La letrilla también se ríe de los amores trágicos de la mitología, como el de Leandro, que cruzaba a nado el Helesponto cada noche para ver a Hero, o el de Píramo y Tisbe.

El refrán de Góngora en boca de la hija de Sancho Panza en el Quijote

Miguel de Cervantes llevó el verso a la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. En el capítulo 50, un paje entrega a Teresa Panza y a su hija Sanchica las cartas de Sancho y de la duquesa, con la noticia de que Sancho es gobernador.

Sanchica se imagina entonces subida a un coche junto a su madre, mientras los vecinos la critican como a una presumida. Su respuesta a esas murmuraciones repite casi palabra por palabra el estribillo de Góngora.

«¡Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ándeme yo caliente, y ríase la gente! ¿Digo bien, madre mía?», pregunta Sanchica en el texto de la novela.

Hoy en día, un refranero de dichos manchegos recoge el refrán como ejemplo del carácter de La Mancha.

La enemistad entre Góngora y Francisco de Quevedo

Según la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una estancia de Francisco de Quevedo en Valladolid, cuando la ciudad era sede de la corte, «parece iniciar la interminable enemistad con Góngora». Esa enemistad estuvo probablemente avivada por «celos profesionales». Las sátiras personales de Quevedo apuntaron sobre todo contra el poeta cordobés, que «se lleva las saetas más agudas».

«Yo te untaré mis versos con tocino / porque no me los muerdas, Gongorilla», escribió Quevedo.

Sin embargo, el escritor madrileño también «gongoriza con cultismos e hipérbatos» en su poesía amorosa, es decir, imita el estilo de su rival.

¿Quién fue Luis de Góngora?

Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba el 11 de julio de 1561. Según la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, estudió Cánones (derecho canónico) en Salamanca entre 1576 y 1580. Luego fue racionero de la catedral de Córdoba. Más tarde, el rey Felipe III le concedió una capellanía real.

Entre 1612 y 1613, el poeta del Siglo de Oro escribió el Polifemo, con un léxico latinizante y abundante hipérbaton. Góngora murió en Córdoba el 23 de mayo de 1627. Nunca se ocupó de editar sus obras, que circularon «de mano en mano».