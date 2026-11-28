Un concejal socialista de l’Alfás del Pi, un municipio de Alicante situado en la comarca de la Marina Baja, la misma que Benidorm, ha movido este sábado, en la jornada de reflexión, una publicación en redes sociales en la que anima a votar al PSOE y a Sánchez. La publicación de Luis Miguel Morant, edil de Turismo, Medio Ambiente, Playas y Bienestar Animal, en l’Alfás del Pi, es la de una flor roja en la que se puede leer la palabra «Vota» escrita en rojo. La O de esa palabra no está escrita con esa letra, sino que la insinúa, a su vez, la propia flor de largo tallo, que se asocia con la rosa del PSOE.

También Redouane Bourain, presidente de Asociación Marroquí-Española para el Desarrollo Económico, Turístico y Social, ha subido este sábado, jornada de reflexión previa a las elecciones generales en España, una publicación a su perfil de Facebook con una imagen que de facto supone un llamamiento al voto al candidato socialista, Pedro Sánchez.

En la citada imagen, con fondo rojo, se puede ver una foto de Pedro Sánchez. Junto a ella, hay una urna. Una mano está introduciendo una papeleta en esa urna. En la papeleta se puede leer «Vota PSOE», junto a una barra inclinada y un corazón. Bajo la urna hay una fecha: 29/11/2026. Es decir, el día en que en España se celebran las elecciones generales.

La Asociación Marroquí-Española para el Desarrollo Económico, Turístico y Social es una entidad de cooperación bilateral orientada a fortalecer los vínculos entre Marruecos y España en los ámbitos económico, turístico y social.

Todo ello se ha conocido horas después de que también este sábado, como ha publicado OKDIARIO, el PP de la provincia de Valencia haya presentado sendas denuncias ante la Junta Electoral. Una, contra Vicent Mascarell, el número 2 de facto del PSOE valenciano de la secretaria general del PSPV, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, por la publicación de encuestas encubiertas bajo la apariencia de pedidos de fruta en su perfil personal de la red social X en la jornada de reflexión de este sábado y las dos anteriores.

La otra denuncia ha sido contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas y número 4 de la lista del PSOE de estas elecciones generales por la provincia de Valencia, José Muñoz. Vox también ha denunciado ante la junta electoral a ambos, como han confirmado a OKDIARIO fuentes de esta última formación.