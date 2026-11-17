El PSOE de Pedro Sánchez comienza a pasar la factura de la regularización masiva a quienes se han beneficiado de ella. Así se desprende de un reciente acto protagonizado por la cabeza de lista de los socialistas al Congreso por la provincia de Valencia, Pilar Bernabé. Un foro contra la morofobia de Casa Marruecos en la localidad valenciana de Quart de Poblet, en el que Pilar Bernabé ha terminado rodeada de mujeres con yihab, el pañuelo que utilizan para taparse el cuello y el pelo, pidiendo a voz en grito «¡Votad a Pedro Sánchez!» y coreando el mismo mensaje que el utilizado el pasado 31 de julio por los invasores de Ceuta: «¡Viva Pedro Sánchez!», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Pilar Bernabé no ha dudado en recordar a las decenas marroquíes asistentes que «el día 29 de noviembre nos jugamos algo muy importante. Que siga gobernando el gobierno que ha hecho posible que en esta tierra, en esta comunidad, 200.000 personas hayan conseguido ser regularizadas». Casa Marruecos es como se conoce también a la coordinadora de inmigrantes marroquíes de la Comunidad Valenciana.

De hecho, la hasta hace unas semanas delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la citada Pilar Bernabé, ha ido convirtiendo su intervención en un mitin electoral socialista en toda regla en que ella misma ha terminado pidiendo a gritos y directamente el voto a los marroquíes que han asistido: «¡Votad a Pedro Sánchez!». Y coreando también el nombre del presidente del Gobierno: «¡Viva Pedro Sánchez!», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información que la propia candidata socialista ha publicado en sus redes sociales.

Se da la circunstancia, como se ha dicho, de que ese mismo grito de Pilar Bernabé en Quart de Poblet, rodeada de inmigrantes marroquíes, el de «¡Viva Pedro Sánchez!», fue el utilizado por marroquíes que cruzaban impunemente la frontera en la invasión de Ceuta, el pasado 31 de julio, tal como publicó entonces OKDIARIO.

Como se puede ver también en el vídeo que ilustra esta información, Pilar Bernabé no escatima un solo gesto a la hora de mostrar su imagen más simpática y empática. Así, escribe su propio nombre en árabe y termina bailando, al estilo del propio Pedro Sánchez en mítines recientes. En este caso, al ritmo de Tobogán, una canción del grupo Zoo, originario de Gandía, de donde también procede la secretaria general del PSPV, Diana Morant.