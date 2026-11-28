Vaya susto se ha llevado Marc Márquez. Su moto ha salido ardiendo justo antes de la salida de la carrera al sprint. Un problema técnico con el semáforo, que no se apagaba, provocó que las motos estuvieran paradas más tiempo de lo normal ante las quejas de los pilotos. A los pocos segundos empezó a salir humo de la Ducati roja del 93. Marc no se movía para evitar una sanción, pero al final tuvo que apartarse de la parrilla debido a la gran cantidad de humo que salía.

Al final empezaron a salir algunas llamas por el lado derecho de la moto y Márquez tuvo que salir por patas y dejar caer la moto al suelo. El fuego llegó a rozarle el mono, que tiene una mancha negra como consecuencia, pero no tuvo daños y pudo llegar al box por su propio pie. El motor se había quemado, pero los bomberos lo apagaron rápidamente. Eso hizo que la salida se retrasara 15 minutos y se reduce a 12 vueltas.

¡QUÉ IMAGEN! ¡LO NUNCA VISTO! 😱😱😱 La moto de Marc Márquez ardiendo justo antes de salir en la sprint… y el ’93’ quemándose la pierna 🔥 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 https://t.co/YxGKQbivQF — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2026

Tras investigar la acción, Dirección de Carrera determinó que tendrá que salir desde el pit lane a la vuelta de calentamiento, luego podrá volver a esa segunda posición y cumplir una doble long lap. El público presente en las gradas del circuito Ricardo Tormo no entendía la decisión y brindó una sonora pitada por la sanción al español.