El mundo de MotoGP afronta este sábado el comienzo de la despedida de Marc Márquez. El piloto catalán anunció este viernes su retirada tras ganar su décimo Mundial para poner fin a una etapa repleta de éxitos para grabar su nombre en la historia del motociclismo. Aunque el título ya está decidido, sin duda será un último fin de semana emocionante con la marcha de toda una leyenda española como Marc. Empezando con la sprint de este sábado.

A partir de las 15:00 horas, todos los pilotos se enfrentarán a 13 vueltas en un trazado donde cada detalle puede marcar la diferencia. Marc Márquez quiere celebrar su corona ante la afición española y poner el broche de oro a un año extraordinario. Además, el catalán fue el más rápido en la jornada del viernes, batiendo incluso el récord del circuito, por lo que parte como uno de los grandes focos de atención. Pero también hay muchas miradas para saber quién será el subcampeón, si Jorge Martín o Marco Bezzecchi. ¡Todo preparado en Cheste para vivir una tarde de motociclismo espectacular!