GP Valencia de MotoGP en directo: sigue la Carrera al sprint y la última hora en vivo hoy
Sigue en directo la última sprint de la historia de Marc Márquez
El catalán correrá este domingo por última vez
Ferran Torres dará el último banderazo en MotoGP a Marc Márquez
El mundo de MotoGP afronta este sábado el comienzo de la despedida de Marc Márquez. El piloto catalán anunció este viernes su retirada tras ganar su décimo Mundial para poner fin a una etapa repleta de éxitos para grabar su nombre en la historia del motociclismo. Aunque el título ya está decidido, sin duda será un último fin de semana emocionante con la marcha de toda una leyenda española como Marc. Empezando con la sprint de este sábado.
A partir de las 15:00 horas, todos los pilotos se enfrentarán a 13 vueltas en un trazado donde cada detalle puede marcar la diferencia. Marc Márquez quiere celebrar su corona ante la afición española y poner el broche de oro a un año extraordinario. Además, el catalán fue el más rápido en la jornada del viernes, batiendo incluso el récord del circuito, por lo que parte como uno de los grandes focos de atención. Pero también hay muchas miradas para saber quién será el subcampeón, si Jorge Martín o Marco Bezzecchi. ¡Todo preparado en Cheste para vivir una tarde de motociclismo espectacular!
Susto con Marc Márquez
Algo se ha sobrecalentado en la moto de Marc y eso ha provocado el susto. Ha tenido que esprintar el piloto español para preparar otra moto para poder correr la sprint. ¡Menudo susto tuvo que haberse pillado!
¡LA MOTO DE MARC MÁRQUEZ EN LLAMAS!
Antes de que empezase la carrera, la moto ha empezado a echar humo y Márquez ha tenido que bajarse corriendo porque han empezado a salir llamas. Bandera amarilla.
Todo listo
Hace la vuelta el Safety Car para comprobar que esté el circuito en plenas condiciones. ¡Falta muy poco para la última sprint de Marc Márquez!
Así saldrán Marc Márquez en la sprint
Antes de que empiece, recordar la posición en la que empezará Marc Márquez:
- Bezzecchi
- Marc Márquez
- Raúl Fernández
- Álex Márquez
- Jorge Martín
- Di Giannantonio
- Bastianini
- Pol Espargaró
- Aldeguer
- Pedro Acosta
- Ogura
- Joan Mir
Despedirse en la cima no es para cualquiera: Marc Márquez se suma a Toni Kroos, Mark Spitz o Álvaro Martín
Marc Márquez se retira tras haber ganado su décimo mundial, el octavo en la categoría reina del motociclismo. Este adiós en el punto más alto de su carrera recuerda a la despedida de otras figuras del deporte que, estando en la cima, dieron un paso al lado.
La afición de MotoGP reacciona a la retirada de Marc Márquez en OKDIARIO: «Tiene aura hasta para eso, no habrá otro como él»
Nadie se cree lo que ha pasado. La afición española todavía está en shock tras anunciar Marc Márquez que esta será su última carrera de MotoGP. El mejor piloto de todos los tiempos se retira y sus fans todavía están asimilando la noticia. OKDIARIO ha hablado con los aficionados presentes en el paddock del circuito Ricardo Tormo de Valencia.
Marc Márquez se prepara para su última sprint
Heading out for the last #TissotSprint of his career 👋 @marcmarquez93
#ValenciaGP 🏁 https://t.co/mZw64rQZlT
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026
Los pilotos de MotoGP despiden a Márquez: «Su figura está al nivel de leyendas como Jordan o Nadal»
La noticia de la retirada de Marc Márquez ha dejado a todo el mundo en shock, incluso a los pilotos de MotoGP. La reacción de Jorge Martín ha sido la reacción del mundo entero al ver los carteles del diez veces campeón mundial diciendo que «esta será mi última carrera en MotoGP». Se retira el GOAT y todos coinciden en eso, en que es «el mejor deportista de toda la historia», incluso lo comparan con Michael Jordan o Nadal: «La figura de Marc está muy alto en lo que son las leyendas del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal».
A qué hora es la sprint de MotoGP del GP de Valencia
El sábado 28 de noviembre se celebrará la última carrera al sprint de la temporada, que comenzará a las 15:00 horas. Antes se celebrarán los últimos entrenamientos libres y la sesión de clasificación del GP de Valencia de MotoGP 2026.
Un Bezzecchi de récord deja sin pole a Márquez en su última carrera
Marco Bezzecchi se ha llevado la pole en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP y deja sin premio a Marc Márquez en su última carrera. El de Ducati lo intentó hasta el final, pero en el último momento el piloto de Aprilia se sacó un vueltón (1:27.844) para batir al de Cervera, que saldrá segundo. La primera línea la completa Raúl Fernández, que partirá desde la tercera posición. Cuarto fue Álex Márquez y quinto un Jorge Martín que lucha por el subcampeonato.
Marc Márquez explicó su retirada: «Siento miedo a las lesiones»
Marc Márquez explicó de forma pública los motivos de su retirada. En una rueda de prensa multitudinaria en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, la ya leyenda del deporte español ha reconocido que ha empezado a «sentir miedo» a las lesiones, estar «asustado» por ello y que es una de las razones por las que dice adiós ahora.
Así anunció Marc Márquez su retirada: «Esta será mi última carrera en MotoGP»
Marc Márquez pilló a todos con el anuncio sorpresa de su retirada A las 10:39 de la mañana, el recién proclamado campeón de MotoGP comunicaba su decisión mediante unos carteles. Al estilo de la película Love Actually, cuando Mark acude a casa de Juliet y le confiesa su amor mediante cárteles escritos a mano en la puerta de su casa. En silencio y mostrando unos carteles a la cámara, el 93 anunció que esta será su última carrera en MotoGP.
Marc Márquez correrá su última sprint
Marc Márquez anunció este viernes que este domingo será su última carrera. Después de 10 mundiales, el piloto catalán decidió retirarse de MotoGP.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUU BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la sprint del GP de Valencia de MotoGP. Una carrera muy especial ya que será la penúltima de Marc Márquez tras haber anunciado su retirada este viernes. ¡Comenzamos!
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Se retrasa la sprint
Márquez espera en el box mientras el resto de pilotos siguen en zona de salida.