Joao Félix no olvida su discreto paso por el Atlético. Mientras el delantero brilla en Arabia Saudí con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el luso ha recordado cómo vivió ser el fichaje más caro de la historia del club rojiblanco y el error que siente después de haber tomado una decisión que, según su opinión, no era la correcta para su carrera cuando explotó con el Benfica.

Lo ha hecho en una entrevista en Portugal repasando la actualidad de su ex equipo luso. En este caso le preguntaron sobre la similitud con el futuro de Prestianni, futbolista muy cotizado en Europa que podría cerrar en una operación que superaría los 100 millones de euros. Pero tomar una decisión de tal magnitud no es tan fácil, ya que Joao Félix la vivió cuando se fue al Atlético en verano de 2019 a cambio de 126 ‘kilos’. Una elección de la que no estoy orgulloso.

«El Atlético no era lo ideal para mi estilo de juego en términos futbolísticos. Siento que no decidí bien. Tampoco es que me arrepienta. ¿Pude haber elegido mejor? Quizás sí, pero fueron los únicos que ofrecieron la cláusula y, obviamente, el presidente no podía rechazarla. Por 126 millones de euros, ningún presidente diría que no. Así que tuvo que ser el Atlético», confesó.

Un Joao Félix que llegó con la presión de ser una estrella mundial con el Atlético, pero su tensión con Simeone hizo que tuviera que salir por la puerta de atrás, pasando entre medias por cesiones al Chelsea y Barcelona. «No era ni plenamente consciente de lo que significaban 126 millones. En diciembre no jugaba, y seis meses después me vendieron por esa cifra. Todo sucedió muy rápido y no hay tiempo para pensar». También consideró que ser el fichaje más caro de la historia le supuso una presión que supo confrontar.

«Obviamente, fue mucho dinero. Siempre había algo que criticar, pero yo estuve tranquilo. Fue excelente que me vendieran por esa cantidad. Eso significa que vieron algo en mí. No me deslumbró haber costado eso al Atlético. Me fui allí con 19 años y todos decían que seguiría el rumbo que tuve en el Benfica aquellos seis meses. Por mil razones, las cosas no salieron bien. Fue culpa mía, y también de otros, en general. Pero no me gusta señalar a los demás, aunque crea que el último responsable fui yo. No hice bien cosas al principio, pero siempre hay que mirar hacia adelante y olvidar el pasado. Eso ya no se puede cambiar y ahora me siento mejor que nunca», explicó en Record.

Joao Félix jugó 131 partidos con el Atlético y marcó 34 goles, ganando una Liga. Ahora brilla con 27 años jugando en el Al Nassr y ha vuelto a ser fijo con la selección portuguesa. Tampoco se descarta que regrese a Europa el próximo verano dado su nivel, pero está claro que no existirá una segunda vida en el Metropolitano.