El Barça vuelve a pensar en repescar a Joao Félix

Joao Félix podría estar muy cerca de regresar a Europa. El portugués ha pedido su salida del Al Nassr después de una reunión que ha pedido su representante, Jorge Mendes, con el club saudí para trasladar su deseo de abandonar Arabia Saudí y regresar a la máxima competición con el Barcelona como su principal deseo de cara al próximo verano. Un bombazo que ha llamado la atención al conjunto de Hansi Flick para reforzar su plantilla.

El delantero apenas suma su segunda temporada en tierra árabe desde que salió del Chelsea en verano de 2025. Ante la falta de ofertas de equipos potentes, Joao prefirió aceptar la oferta de Al Nassr y recuperar su ritmo competitivo. 26 goles hizo la temporada pasada y esta suma ya 4. Números que le han hecho ganar confianza para sentir que es el momento de tener un segundo intento a sus 26 años de demostrar que tiene nivel para jugar en Europa.

Su contrato es hasta el 30 de junio de 2027, con opción de ampliarlo hasta 2028 de forma unilateral. Dicha cláusula es la que quiere eliminar João Félix y así salir libre del Al Nassr. Esa es la razón por la que Jorge Mendes habría pedido una reunión urgente con la directiva saudí para así poder fichar por un nuevo club a final de temporada. De esta forma, el agente luso tendría tiempo de sobra para desbloquear la situación y así estudiar con tranquilidad todas las ofertas que le lleguen al atacante. El plazo para activar ese año extra de contrato sería antes del próximo 1 de enero. Si no se renueva, Joao podrá hablar con otros equipos.

Joao Félix desea volver al Barcelona

Su preferencia mínima es jugar en un equipo que compita en la Champions, pero si pudiera elegir, sería su regreso al Barcelona. Allí jugó la temporada 2023/24 cedido por el Atlético, según informa 365Scores. Joao ya le había comunicado a la directiva culé que volvería sin coste de traspaso y sin pretensiones de un contrato de estrella. Pero la operación es complicada.

Primero, porque el pasado verano ya reforzaron la delantera con Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesús para suplir las bajas de Ferran Torres y Robert Lewandowski. Eso hace que Laporta y Deco no tengan como prioridad seguir fichando en ataque, aunque reconocen que estudiarán toda oferta que les llegue si es un chollo económico. Más equipos están en la lista, pero lo más evidente es que Joao Félix priorizará al Barcelona todo el tiempo que pueda.