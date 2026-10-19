Hasta Iturralde estalla por cómo actuó De Burgos en el Betis-Barça: «VAR a la carta»

La actuación arbitral de Ricardo de Burgos Bengoetxea en el partido de Liga entre Real Betis y FC Barcelona sigue dando que hablar dos días después del encuentro. El último en pronunciarse ha sido el ex colegiado Eduardo Iturralde González, cuestionando el criterio del árbitro a la hora de solicitar la intervención del videoarbitraje. La conversación entre Pedri y De Burgos captada por la RefCam ha mostrado cómo el colegiado vasco accedió a la petición del jugador culé de revisar la mano de Cucho Hernández que anuló un tanto de Lo Celso que hubiera supuesto el 2-2 en el encuentro.

Iturralde González no ha dudado en criticar en sus redes sociales el papel de De Burgos Bengoetxea, que se dirigió a Del Cerro Grande, árbitro de VAR, solicitando revisar «la mano, que es lo que me piden». Una petición que llegó justo después de que el capitán del FC Barcelona en el duelo ante el Betis le reclamara esta acción. «Acabamos de descubrir el VAR a la carta», ha expuesto Iturralde sobre una conversación entre Pedri y el colegiado que ha desatado la polémica.

Acabamos de descubrir el VAR a la carta. Chequeame esto que me piden. — Eduardo Iturralde (@itu_edu) October 19, 2026

Al desvelarse estas imágenes de la jugada más comentada del triunfo blaugrana en La Cartuja, De Burgos Bengoetxea se ha mantenido en el foco por su actuación. Las quejas del Betis no se centraron en si la mano cometida por su delantero era punible, sino en cómo el VAR retrocedió hasta una jugada anterior para poder anular el tanto y truncar las opciones béticas de puntuar. De hecho, el propio De Burgos no consideró «punible» la acción» por encontrarse la mano «en posición natural» El gol anulado a Lo Celso hubiese situado un empate a dos en el marcador minutos antes del descanso.

Pese a que el Barça terminó imponiéndose por un tanteo final de 2-5, las intervenciones del colegiado fueron decisivas en el devenir del encuentro. Además del gol que no subió al marcador, De Burgos expulsó al verdiblanco Facundo Bernal a los 54 minutos de juego, segundos después de que Abde recortara distancias con el 2-3. Un encontronazo entre el uruguayo y Lamine Yamal, en el que el extremo culé empujó con fuerza a Bernal al inicio y que se saldó con cartulina roja para el jugador del Betis y amarilla para el internacional español. Con un hombre más sobre el césped de La Cartuja, el Barça respiró y cerró el encuentro con dos goles más.