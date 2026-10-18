El dato que retrata al ‘negreiro’ De Burgos: una expulsión al Barça en 36 partidos… ¡y 11 a sus rivales!

El trato de favor de De Burgos Bengoetxea al FC Barcelona se demuestra con datos. El árbitro del partido del equipo azulgrana contra el Betis estuvo cargado de polémica en La Cartuja y el gran culpable de que tanto el público bético como su entrenador, Manuel Pellegrini, explotasen fue él. El gol, golazo anulado a Giovanni Lo Celso y la roja a Facundo Bernal por su encontronazo con Lamine Yamal, que salió indemne, indignaron al club verdiblanco, que es otra víctima más del arbitraje del colegiado vasco.

El saldo de expulsiones del negreiro De Burgos Bengoetxea a favor y en contra del Barça demuestra claramente que es un árbitro amable con los culés. En 36 partidos pitados, sólo ha expulsado a un jugador azulgrana, a Clément Lenglet en 2021, mientras que la cifra de tarjetas rojas a sus rivales es de 11, una diferencia demasiado exagerada.

Con el Real Madrid el cuento cambia. De Burgos Bengoetxea ha expulsado cinco veces a jugadores del equipo blanco, mientras que sólo ha mostrado dos rojas a sus oponentes. Una de las víctimas del vasco fue Cristiano Ronaldo, cuando en la Supercopa de España un enfrentamiento con este árbitro le costó cuatro partidos de sanción al comienzo de su última temporada como madridista.

#DATO Ricardo de Burgos Bengoetxea expulsa a Facundo Bernal. Con Ricardo de Burgos Bengoetxea en su carrera como árbitro, 1 jugador del Barcelona expulsado (Lenglet en 2021) y…¡¡¡11 veces a sus rivales!!! Al Madrid, 5 propios y 2 a sus rivales. https://t.co/IsKZX5X8DT — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) October 17, 2026

Sólo hay que ver cómo el estadio de La Cartuja al unísono silbó al árbitro del Betis-Barcelona tanto cuando pitó el descanso como el final del partido. El técnico bético, Pellegrini, calificó de «lamentable» su actuación, ya que, como la mayoría de los que opinan de fútbol, consideró que el gol anulado a Lo Celso y la roja a Bernal cambiaron el transcurso del encuentro a favor de los de Hansi Flick.