Del Cerro Grande instigó a De Burgos a que anulara el gol del Betis: «Está en la misma fase de ataque, es mano»

Del Cerro Grande instigó a De Burgos Bengoetxea a que anulara el segundo gol del Betis contra el Barcelona, un golazo de Giovanni Lo Celso que no subió al marcador por una supuesta mano de Cucho Hernández que no influyó en la jugada. Para el árbitro de VAR, la infracción del delantero bético se produjo «en la misma fase de ataque», algo que acató el de campo para terminar invalidando el tanto del argentino.

Así lo reflejó el audio del VAR entre Del Cerro Grande y De Burgos Bengoetxea:

VAR: Ricardo, te recomiendo una revisión por una potencial mano en la APP.

ARB: Vale, suéltame la mano.

VAR: Dime cuando estés… Vale, un segundo… Observamos que el delantero del Betis, número 9, hace un movimiento adicional para controlar el balón. Te enseño dos cámaras para que veas ese movimiento y para nosotros está en la misma fase de ataque, que también te lo voy a dejar completo para que lo valores.

ARB: Vale. La mano para mí es punible. Ábreme la acción en la APP, por favor.

VAR: Te voy a dejar la misma fase de ataque. Te lo dejo y tú lo valoras.

ARB: Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control del balón, ¿vale? Voy a reanudar, cancelo el gol y reanudo con tiro libre directo a favor del Barcelona, ¿vale?

Así se fraguó una de las acciones más controvertidas en lo que llevamos de Liga y a partir de la cual el Barça se escapó a por una nueva goleada en un partido que terminó ganando por 2-5 en La Cartuja. Luego, De Burgos Bengoetxea expulsó a Bernal, centrocampista del Betis, por un empujón a Lamine Yamal en un encontronazo entre los dos jugadores posterior al gol de Abde. Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, explotaría en rueda de prensa contra el arbitraje, considerándolo de «lamentable».