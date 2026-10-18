El Barcelona se pasó más de dos horas en el avión y terminó quedándose en Sevilla por el temporal

El Barcelona ha pasado la noche de este sábado en Sevilla después de su partido de Liga contra el Betis al no poder viajar de regreso a la Ciudad Condal por el temporal en Cataluña. El equipo azulgrana pasó más de dos horas en su avión esperando el visto bueno para despegar, pero finalmente se quedó en la capital andaluza por la amenaza que suponían las fuertes lluvias en la región catalana.

La expedición del primer equipo del Barça, por tanto, no pudo volver en la misma noche de un encuentro en el que se impuso al Betis por 2-5 con los goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eric García y Dani Olmo. Valentín Gómez y Abde marcaron para los verdiblancos.

Según informó en la madrugada de este domingo el club azulgrana, el vuelo no pudo despegar desde la capital andaluza por la previsión de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y el prelitoral central, donde se encuentra el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La expedición azulgrana esperó a bordo del avión la autorización para volar a Barcelona, pero esta no llegó y, finalmente, se optó por pasar la noche en Sevilla. El equipo de Hansi Flick, que el próximo martes se medirá en la Champions League al PSG en el Parque de los Príncipes, tiene previsto regresar a la capital catalana este domingo al mediodía.

El episodio de lluvias intensas en Cataluña mantiene activado en fase de alerta el plan Inuncat y está previsto que se prolongue hasta este domingo por la mañana.