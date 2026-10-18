El mejor Barcelona de siempre iguala un récord de hace 58 años y amenaza con batirlo en el Clásico

El arranque liguero del Barcelona de Hansi Flick es impresionante. Nueve victorias consecutivas y un liderato indiscutible. Es cierto que la victoria en La Cartuja fue muy polémica y que De Burgos les echó una mano, pero esta racha no tiene discusión. El Barça lo ha ganado todo y ya es el mejor inicio de temporada en toda su historia.

Nunca en la historia el Barcelona había comenzado una Liga ganando sus nueve primeros partidos. Ayer lo hizo en Sevilla. El récord culé lo tenía el Tata Martino en la campaña 13/14 (aunque no ganaron la Liga). Ahora lo ha superado un Hansi Flick que ha convertido su equipo en una auténtica máquina.

Este Barcelona es ya el mejor Barcelona de siempre en un inicio liguero. Nueve victorias en las primeras nueve jornadas con 39 goles a favor tras los cinco anotados en La Cartuja. Los números son impresionantes.

Otro récord del Barcelona de Flick

Una racha liguera que ha igualado un récord de hace 58 años y que estaba en manos del Real Madrid. Solamente una vez en la historia de nuestra Liga un equipo empezó con nueve victorias seguidas. Fue el equipo blanco, con Miguel Muñoz como entrenador, en la temporada 68/69. Ahora lo ha igualado el Barcelona.

Aquel Real Madrid de hace 58 años ganó sus nueve primeros partidos de Liga contra Espanyol, Deportivo, Córdoba, Athletic, Sabadell, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barcelona. Se cortó la racha en la décima jornada con un empate a cero en Pontevedra. Los blancos ganaron la Liga a final de curso con solamente una derrota y once empates.

Este Barcelona ha igualado ese gran récord ganando a Elche, Athletic, Rayo Vallecano, Valencia, Levante, Racing, Sevilla, Getate y Betis. La mayoría con goleadas. Y ahora amenaza el equipo de Hansi Flick con batirlo la semana que viene en el Clásico de Liga contra el Real Madrid en el Camp Nou. Vaya partido y vaya reto para hacer el 10 de 10.

Marcar 39 goles en las primeras nueve jornadas de Liga es la segunda mayor cifra de la historia de la competición, solamente superada por el Sevilla de la temporada 40/41, que en los nueve primeros partidos anotó 42 goles. Un Barcelona de récord que sigue siendo imparable.