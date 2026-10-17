De Burgos Bengoetxea echa una mano a un Barcelona de escándalo

De Burgos Bengoetxea echó una mano a un Barcelona de escándalo e imparable en Liga, y convirtió un partidazo de fútbol en otra cosa totalmente distinta, mucho más embarrada. El equipo azulgrana goleó al Betis (2-5) en La Cartuja en un partido donde la polémica decantó la balanza hacia el lado culé cuando más igualada estaba la cosa. Los de Hansi Flick firman el mejor inicio liguero de su historia con nueve victorias seguidas y firman un pleno de puntos histórico. Lamine, Rodri, Gabriel Jesús, Eric García, Olmo, Valentín Gómez y Abde anotaron los goles.

Ganó y goleó el Barcelona. Otra vez. Un líder imparable e indiscutible. Pero un partido donde la polémica y un horrible De Burgos echaron una mano a los de Hansi Flick. El gol anulado a Lo Celso justo antes del descanso elevó la polémica y la expulsión de Bernal hizo estallar a La Cartuja y se cargó el partido. En la primera, se entiende que, tras la mano del Cucho, la jugada es otra antes del gol. En la expulsión, parece que hay un pequeño cabezazo al mismo momento que Yamal finge para ayudar al colegiado.

Duelo por todo lo alto

El partidazo de la jornada se jugaba en la capital de Andalucía. Un Betis que se ha marcado el inicio de su historia ante un Barcelona que lo ha ganado todo arrasando a sus rivales en Liga y Champions. Pellegrini dejó en el banquillo a jugadores como Bartra, Isco o Antony. Flick dejó sin jugar a Cancelo, Eric, Olmo y un Raphinha que está ya recuperado. Aun así, en el campo había muchos ingredientes para disfrutar.

Lamine sigue imparable

Un partido que empezó como si nada hasta que Lamine Yamal apareció y sacó su calidad a pasear. Regateó cerca del área a Fran García primero, se acercó al pico de la misma, pegó un recorte hacia fuera y le pegó un latigazo directo a la escuadra del palo largo que defendía Valles. Parecía una ocasión sin peligro alguno y la estrella culé la convirtió en el gol de la jornada. Todos alucinaban con el 0-1 del Barça a los diez minutos de juego, incluso Hansi Flick desde su banquillo.

Un golazo imparable de un jugador imparable. Está que se sale, Lamine. Su inicio de temporada es impresionante, con unos números que le hacen ser el mejor jugador de su equipo.

El Betis empata el partido

Dominaba el partido el Barcelona, pero el Betis estaba en el partido. Lo estaba luchando, peleando y en algunos momentos pugnando la pelota a un equipo con un centro del campo lleno de calidad. Y ahí llegó el empate de un batallador Betis.

En el minuto 27, tras pedir un penalti en el área culé, Fornals puso un balón perfecto que remató de cabeza Valentín Gómez de manera inapelable tras ganarle el salto a Xavi Espart. Empate a uno en un partido eléctrico.

Rodri adelanta al Barça y De Burgos anula al Betis

Apretó el Betis, que en el 38 pudo remontar el partido con un disparo claro de Bellerín dentro del área que detuvo Joan García con una gran parada. Del posible 2-1 pasamos al 1-2 en La Cartuja. Rodri volvió a adelantar al Barcelona en el 40 tras una horrible salida de Valles que dejó vendida su portería. El mediocentro español marcó su primer gol con la camiseta azulgrana.

A partir de ahí, un partidazo de fútbol se convirtió en un partido lleno de polémica que lo ensució todo. Tres minutos después del gol de Rodri, el Betis volvió a reaccionar a la perfección, empatando otra vez el duelo. Pero el VAR iba a hacer una de las suyas, como en la época de Negreira.

Marcó Lo Celso un golazo tras recoger una pelota que estaba botando en la frontal y ponerla directamente en la escuadra. Pero De Burgos lo anuló tras ser avisado por el VAR de una mano en el inicio de la jugada del Cucho. La mano existió, con un leve empujón por detrás. El tema es que, después de la mano, hay un despeje de Koundé y un balón dividido que pelea Adeyemi con un jugador del Betis. Por lo que parece que, antes del gol, es otra jugada. Aun así, De Burgos condenó al Betis y anuló el gol.

Otro follón en La Cartuja

Salieron Eric y Deossa en la segunda parte. Un cambio por cada equipo. La segunda parte comenzó eléctrica y en el primer cuarto de hora pasaron muchísimas cosas. Primero salvó Valles en el 48 una gran ocasión de Fermín. Dos minutos después, Gabriel Jesús marcaba el tercer gol culé, pero era anulado por fuera de juego.

Gabriel Jesús tenía hambre de gol y un minuto después, en el 51, volvió a marcar. Este sí valió. Anotó a portería vacía tras un gran pase de Lamine. Lo protestó airadamente el Betis por una posible falta de Fermín en el inicio de la jugada. Pero no lo pareció.

La reacción del Betis no tardó en llegar. Dos minutos después, en el 53, y a la contra, Abde se plantó en el mano a mano ante Joan García y marcó el 2-3. El partido era una locura. Hasta que justo en esa jugada se acabó. Porque en el otro área, Fermín estaba en el suelo y Valles fue a levantarlo. Ahí se inició una tangana en la que Lamine Yamal empuja a Bernal, los dos se abrazan y el jugador bético le da levemente con la cabeza. En ese momento, el 10 culé se tira al suelo. De Burgos expulsó a Bernal y le sacó amarilla a Yamal.

Estando el Betis con uno menos, el partido estaba acabado. Pero lo sentenció Eric García en el minuto 62 poniendo el 2-4 en el marcador. Otra cantada de Valles en otra mala salida y dejando la portería vacía para que Eric marcase a placer.

Flic hizo dos cambios justo antes del 2-4, sacando a Gordon y Olmo. Minutos después, en el 70, quitó a Lamine Yamal y lo protegió para que pueda jugar el Clásico. En su lugar salió un Raphinha que ya está de vuelta.

El partido acabó con otra manita a favor del Barcelona gracias al tanto de Dani Olmo en el minuto 81. Le pegó desde la frontal con sutileza y le quitó las telarañas a la red bética bajo la lluvia que estaba cayendo en Sevilla. El Barcelona acumula ya nueve victorias seguidas y sigue imparable en el liderato de la Liga.