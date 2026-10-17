Como con Negreira: anulan un golazo a Lo Celso por una mano previa pese a que hubo un despeje segundos después

El Betis vivió una situación de lo más controvertida en el partido contra el Barcelona. De esas que sólo se viven cuando enfrente tienes a los culés. El club que pagó durante –al menos– 17 años un total de 8,4 millones al que era vicepresidente de los árbitros ha vuelto a verse beneficiado de una acción que pasa desapercibida sobre el césped y que sólo en España se revisa. Lo Celso marcó un golazo, tras una jugada elaborada del Betis que contó con un despeje del Barça. Tras ese despeje, ganó una disputa a Adeyemi y la pegó de primeras a la escuadra de Joan Garcia, pero encontraron una mano previa, muy previa, del Cucho Hernández, al que, por cierto, estaban empujando.

El caso es que no se daban las condiciones para pitar esa mano. Se producía en una disputa, en la que Gerard Martín empujaba al delantero bético y, aunque saca el brazo para ganar la posición y se aprovecha para ganar la posesión, la jugada sigue sin que el la toque. La mano no es inmediata a gol, se produce en el arranque de la jugada. El Betis recupera en el centro del campo y empieza a armar la jugada, hasta que llegan al área. Es entonces cuando el Barcelona despeja, Lo Celso le gana el duelo a Adeyemi al borde del área y la pega para marcar.

El argentino había respondido con un golazo al 1-2 de Rodri. Ponía antes del descanso el empate en el marcador, pero entonces entró la maquinaria en acción. Del Cerro Grande en el VAR, el sospechoso habitual De Burgos Bengoetxea sobre el terreno de juego… y se formó el lío. El primero llamó al monitor al segundo y le puso la misma imagen que acompaña a esta pieza. En ella se aprecia cómo Gerard Martín empuja al Cucho, pero daba igual.

Ni siquiera se veía cuándo se producía la acción. Le pusieron la imagen congelada para que viese que era mano y luego el desarrollo de la jugada. El Betis recupera en el centro del campo, inicia una jugada que incluye un desplazamiento hacia la banda contraria, suben el balón hacia el área y centran. El balón es entonces rechazado por el Barça y pega un bote en la frontal. Allí están Lo Celso y Adeyemi, peleando por el esférico. El argentino lo gana y la pega de primeras, marcando un golazo.

Todo esto lo vio De Burgos Bengoetxea en el monitor, pero decide anular el gol. Probablemente, uno de los mayores escándalos recientes a favor del Barcelona. Y eso que no son pocos los que ha habido en los últimos años.