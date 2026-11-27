Hay un Sant Antoni que casi todo el mundo conoce: el de las tardes largas de verano, la bahía llena de barcos y uno de los atardeceres más famosos del Mediterráneo. Y hay otro que aparece cuando termina la temporada. El ritmo baja, las calas recuperan la calma y la vida del municipio vuelve a girar alrededor de sus vecinos, sus pueblos y su mesa. Ese es el Sant Antoni que protagoniza este invierno.

Celebrar la luz

Mientras buena parte de Europa pasa el invierno bajo cielos grises, la costa oeste de Ibiza mantiene días templados y luminosos. El sol de invierno es suave y el atardecer de la bahía sigue ahí, con menos público y la misma intensidad.

Es la época perfecta para recorrer el litoral sin prisas: Cala Salada y Cala Gració, los acantilados de Punta Galera o el paseo marítimo al caer la tarde.

Celebrar con energía

El clima convierte el invierno en una buena temporada para el deporte al aire libre. Sant Antoni es destino Cycling Friendly y cuenta con cinco rutas digitalizadas para distintos niveles, que conectan la costa con los caminos rurales del interior.

Para quien prefiere caminar, estos meses ofrecen la temperatura ideal para recorrer pinares, campos de cultivo y miradores sobre el mar. Y la bahía, protegida y tranquila, sigue abierta a la vela, el windsurf o el paddle surf.

La temporada deportiva arrancó en octubre con el Ibiza Trail Maratón Festival, que llevó a los corredores por recorridos de 11, 28 y 48 kilómetros entre montaña y costa, con meta junto al paseo marítimo. Y ya mira a la primavera: durante la Semana Santa llegan la Vuelta a Ibiza en BTT y la Ruta de la Sal.

Celebrar los sabores

El invierno es la estación de las recetas de siempre, del producto de la huerta y de la cocina que nace de la tradición payesa. Las jornadas gastronómicas Restaurat Sant Antoni abren cada otoño esta temporada: durante noviembre y las primeras semanas de diciembre, los restaurantes del municipio proponen menús centrados en el producto local y la cocina ibicenca.

Buena parte de ese recetario nace de las matances, la matanza tradicional del cerdo que durante generaciones reunió a las familias payesas en los meses fríos. De ahí vienen la sobrasada, el botifarró y uno de los platos más queridos de la isla: el arròs de matances, un arroz de carne y embutidos que cada casa prepara a su manera.

Sant Antoni le dedica cada febrero el Concurs Mundial d’Arròs de Matances, que llena las calles de fogones, música y ball pagès. Equipos de amigos, familias y peñas cocinan al aire libre y compiten por el mejor arroz. La última edición, la decimotercera, batió su propio récord con 166 equipos.

Celebrar lo que somos

Fuera del núcleo urbano, el municipio conserva su paisaje rural: casas payesas, campos de almendros y algarrobos, y pueblos que crecen alrededor de iglesias encaladas como las de Santa Agnès, Sant Mateu o Sant Rafel. Es el Sant Antoni más tranquilo y, para muchos, el más auténtico.

En otoño, las fiestas de Todos los Santos llenaron los pueblos de gastronomía, artesanía y ball pagès. A mediados de diciembre llega la Festa des Vi Pagès de Sant Mateu, dedicada al vino payés, con degustaciones, brasas, producto local y música. Es una de las citas más genuinas del invierno ibicenco y una buena excusa para descubrir las bodegas familiares del municipio.

Celebrar con los nuestros

El 27 de noviembre, el encendido de luces da la bienvenida a la Navidad. Hasta el 6 de enero, Sant Antoni vive su programación navideña, con mercadillo, conciertos y actividades para toda la familia. El broche lo pone la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero.

Con el año nuevo llegan las Fiestas Patronales: más de un mes de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales. El día grande es el 17 de enero, festividad de Sant Antoni, con la procesión, la bendición de animales y ball pagès. Dentro del programa, el Super Flower recupera en pleno invierno el espíritu flower de Ibiza con una gran jornada musical al aire libre.

Sant Antoni no se apaga cuando termina el verano. Cambia de ritmo, de luz y de escenario, pero sigue siendo un lugar para celebrar: la luz del invierno, una ruta por la costa, una comida larga, una copa de vino payés o una fiesta en la calle con los vecinos.