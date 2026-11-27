La preocupación y el malestar se han instalado entre los vecinos del municipio mallorquín de Andratx ante la presencia de dos hombres marroquíes a quienes los residentes señalan directamente por dedicarse presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes a menores de edad de la localidad.

Según denuncian los propios habitantes del municipio a través de las redes sociales, no se trata de un episodio puntual ni reciente. Los residentes aseguran que la actividad de estos dos individuos se prolonga en el tiempo y advierten de la gravedad del problema para la convivencia local. «Desde hace años son un peligro», afirman fuentes vecinales, que describen un escenario de intimidación constante en las calles de la localidad.

El temor a posibles represalias es uno de los factores que más inquieta a la población. Quienes conocen la situación sostienen que ambos sujetos son «peligrosos» y aseguran que «tienen a todo el pueblo amenazado», una circunstancia que, según explican, condiciona el día a día de los ciudadanos y aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes del municipio frente al menudeo de drogas.

A la inquietud por la seguridad de los menores y la integridad de los vecinos se suma el profundo descontento con la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los residentes denuncian de manera abierta lo que consideran una «inacción» tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil frente a unos hechos que, insisten, son conocidos en el entorno local desde hace tiempo.

Ante este escenario, los habitantes de Andratx reclaman una intervención efectiva que ponga fin a la sensación de impunidad y devuelva la tranquilidad a las calles del municipio. Mientras tanto, la tensión sigue latente en la localidad a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto y ofrezcan una respuesta contundente a las denuncias de los vecinos.