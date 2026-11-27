El pasado día 8 de noviembre se registró la última interceptación de pateras en las Islas Baleares. Prácticamente 20 días sin noticias ni de inmigrantes ilegales ni de pateras en el archipiélago en un escenario que «aunque sorprende, no es la primera vez que sucede, y volverán», han explicado a OKBALEARES fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado expertos en el funcionamiento de la conocida ruta argelina que lleva arrojando miles de ilegales cada año a las islas.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que este frenazo en la salida de pateras desde Argelia está provocando que tanto magrebíes como subsaharianos estén aumentando en número en el litoral argelino a la espera de la reanudación de las rutas de la mafia.

Los expertos no son capaces de cuantificar cuántas personas están a la espera en Argelia pero sí ayuda a hacerse una idea el hecho de que los subsaharianos realizan desde sus países una travesía que dura semanas hasta llegar a Argelia y que «una vez allí, si ven que ese día no hay patera lo que no hacen es volverse para casa». La misma situación se da con los magrebíes, pero con travesías más cortas.

El caso es que la presión aumenta en Argelia con la mirada puesta en Baleares desde que el 8 de noviembre se interrumpió el tráfico en la ruta sin que se conozcan las causas. Cerrar la oferta para disparar el precio del ‘pasaje’ puede ser uno de los motivos de peso de los mafiosos. El mal tiempo queda descartado como motivo porque durante estos 20 días la mayor parte del tiempo el Mediterráneo ha estado en calma.

Guinea Conakri, Mali, Marruecos o la propia Argelia son el origen de las personas que aguardan en el país a que las pateras se vuelvan a poner en marcha con destino a Formentera, Ibiza y Mallorca.

Según las datos que diariamente difunde la Delegación del Gobierno, la suma de ilegales llegados entre enero y octubre es este año un 12,1% superior al mismo periodo del año pasado.

Durante el mes de octubre fueron interceptados en las aguas o las costas de Baleares 718 inmigrantes ilegales, según los datos oficiales del Gobierno. Son casi 300 más que en octubre de 2025, 10 más que el mes anterior cada día. No hay que olvidar que en 2025 Baleares ya reventó su récord histórico anterior. En noviembre, el cómputo se ha frenado en seco.