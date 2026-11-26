Detrás de Alberto Núñez Feijóo, en uno de los momentos más importantes de la campaña electoral, hay un equipo de personas que conoce al detalle su forma de trabajar y su trayectoria política. El líder del Partido Popular ha acudido al debate a cuatro de las elecciones generales del 29 de noviembre acompañado de cinco colaboradores de su máxima confianza. Entre ellos hay periodistas, responsables de comunicación y dirigentes del partido que llevan años formando parte de su círculo más cercano. Algunos incluso le acompañan desde su etapa como presidente de la Xunta de Galicia.

Marta Varela, su jefa de gabinete

Una de las figuras fundamentales del equipo es Marta Varela, actual jefa de gabinete de Feijóo y diputada del PP por Madrid. Nacida en Santiso (A Coruña) en 1983, estudió Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela y trabajó en Cadena COPE y Europa Press antes de incorporarse a la Xunta en 2009. Allí fue jefa de prensa de la Presidencia y posteriormente directora del gabinete de Feijóo. En 2022 se trasladó a Madrid para continuar trabajando con él en la dirección nacional del partido.

También destaca Mar Sánchez Sierra, una de las colaboradoras que más tiempo lleva junto al presidente popular. Nacida en A Coruña en 1969 y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, comenzó a trabajar con Feijóo durante su etapa en Madrid y continuó acompañándolo en Galicia. Ha estado vinculada a su estrategia de comunicación e imagen durante décadas y es considerada una de las personas de mayor confianza del dirigente.

Borja Sémper y Luis de la Matta, las voces del PP

El equipo también cuenta con Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura y Deporte. Nacido en Irún en 1976, es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y fue presidente del PP de Guipúzcoa entre 2009 y 2020. Tras abandonar la primera línea política, regresó al partido en 2023 y asumió responsabilidades nacionales. Su presencia aporta al equipo la perspectiva de la dirección del PP y de su estrategia política.

Por su parte, Luis de la Matta es el director de Comunicación de la formación y uno de los responsables de trasladar los mensajes del partido a los medios. Su trabajo se desarrolla en el ámbito de la comunicación política y la estrategia informativa del PP.

Lucas Martinón, el hombre detrás de sus discursos

Completa el grupo Lucas Martinón, periodista ourensano que fue uno de los colaboradores más estrechos de Feijóo durante sus años en Galicia. Trabajó con él desde 2005 y llegó a convertirse en director de Comunicación de la Xunta. También participó en la elaboración de sus discursos y dirigió las campañas electorales del PP gallego. En noviembre de 2020 abandonó su puesto en el Gobierno autonómico a petición propia, después de 16 años trabajando junto al dirigente.

Feijóo vuelve así a rodearse de buena parte de su antiguo equipo gallego para preparar sus intervenciones públicas. Una estrategia de confianza en la que destaca otra ausencia, que es Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que sí le asesoró en el cara a cara de 2023, pero no forma parte del equipo que le acompaña en esta ocasión.