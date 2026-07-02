Archivada la causa contra Miguel Ángel Rodríguez: no reveló secretos al difundir la identidad de los periodistas

El Juzgado de Madrid ha acordado este jueves archivar la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta difusión de la identidad de dos periodistas que investigaban a Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

La magistrada ha decidido archivar el caso debido a que entiende que las fotos «no llegaron de los policías que escoltan a Díaz Ayuso», sino que llegaron desde un vecino y los datos de los periodistas eran algo que Miguel Ángel Rodríguez conocía. Además, el novio de Ayuso detalló que no tenía conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez en el móvil porque borró las conversaciones tras «sufrir un hackeo», así que ha aportado la imagen por otras vías.

González Amador aporta los chats a la juez

Por otro lado, González Amador ha aportado este miércoles los chats que demuestran que los periodistas que denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos molestaron a menores en la puerta de su domicilio.

OKDIARIO ha tenido acceso a estas pruebas que demuestran que fue un vecino del edificio el que alertó el 19 de marzo de 2024 a la pareja de la presidenta madrileña de la presencia de los periodistas en las puertas de la casa que comparte la pareja en el barrio de Chamberí.

«Hola Alberto. Vaya tela con todo lo que está pasando… Todo nuestro apoyo!! Para tu conocimiento, hay dos personas delante del portal preguntando cosas sobre vosotros a todo el que sale del portal, incluso niños…», le escribió un vecino al novio de Ayuso pasadas las 19:00 horas.

La hija menor de un vecino también alertó a su padre de que le habían parado dos mayores de edad a la entrada de su domicilio. Este morador del edificio salió al balcón y les hizo una fotografía que fue enviada a Alberto González Amador.

La pareja de Ayuso identificó a los informadores y reenvió la instantánea a Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid compartió la fotografía en un chat de periodistas y el PSOE y los periodistas de El País le denunciaron por ello.