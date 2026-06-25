Aparecen micrófonos ocultos en el despacho del directivo de Quirón para el que trabaja el novio de Ayuso

La Policía Nacional ha recibido una denuncia tras el hallazgo de micrófonos ocultos en la oficina de Quirónprevención, la empresa para la que presta servicios Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y su equipo.

Una inspección rutinaria de seguridad en las oficinas ha detectado dos dispositivos de grabación inusuales en sus instalaciones cercanas al Complejo de Nuevos Ministerios en Madrid.

Los dispositivos se encontraban en la planta tercera de la empresa en la que se sitúan los lugares de trabajo de los miembros de la dirección general de la compañía. En concreto, los micrófonos no oficiales estaban colocados en una sala de reuniones y en el despacho de un directivo. Ambas zonas son lugares donde se comparte información sobre la compañía.

Fuentes de la investigación aseguran que se tratan de micrófonos que no contaban con autorización judicial, por lo que se han denunciado los hechos ante la Policía Nacional. La denuncia fue puesta en una comisaría del norte de la capital el pasado martes 23 de junio y ya ha sido tramitada.

La Brigada de Policía Judicial es la unidad que se ha hecho cargo de la investigación y remitirá las pesquisas al juzgado para que se esclarezca la procedencia de esos micrófonos que no son de la empresa.

El hackeo de los correos

No es la primera vez que el entorno de Alberto González Amador sufre un presunto espionaje. El juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta una investigación por el supuesto hackeo de los correos electrónicos que el novio de Isabel Díaz Ayuso se cruzó con sus abogados en el marco del procedimiento que se seguía contra él por fraude a Hacienda.

El abogado de González Amador denunció el ciberataque que habría consistido en retirar los correos electrónicos de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios.

«Las dos cuentas de correo recibieron en la mañana del 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, correo que fue respondido a las 12 horas y 11 minutos», explicaba la denuncia. Y proseguía: «Unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril, esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas».

Los abogados consideraron que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, afectando a los derechos fundamentales de Alberto González Amador a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa.

El juez Peinado abrió la investigación y tomó declaración a uno de los abogados y al asesor fiscalista del González Amador. También citó al perito al que contrataron para certificar el presunto hackeo denunciado. Ahora, el juez está a la espera de recibir información de EEUU porque solicitó a Microsoft que aclarase qué había ocurrido con el buzón de correo electrónico de los abogados de la pareja de Ayuso.