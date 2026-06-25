Ayuso confirma el espionaje destapado por OKDIARIO: «En los despachos de Quirón han aparecido micrófonos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado el espionaje destapado por OKDIARIO: «En los despachos de Quirón han aparecido micrófonos». Así lo ha declarado este jueves en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, tras la exclusiva de este diario del hallazgo de micrófonos ocultos en la oficina de Quirón Prevención, la empresa para la que presta servicios su novio, Alberto González Amador.

Los micrófonos se han hallado durante una inspección rutinaria de seguridad. Estaban en la tercera planta, donde se sitúan los despachos de los directivos. En concreto, habían sido colocados en la sala de reuniones y en uno de los despachos, lugares donde se comparte información sobre la compañía.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional. El pasado martes fue presentada la denuncia.

«Hoy se ha sabido que en los despachos de Quirón ha habido micrófonos. Y que a los abogados de mi pareja les robaron ordenadores y se sabe que han estado metiéndose en sus cuentas personales y en sus datos fiscales», ha señalado Ayuso.

Ayuso denuncia presuntas investigaciones y robos en su entorno: “En los despachos de la Quirón ha habido micros” #ElProgramaDeAR25J https://t.co/aZDyA2mD0Q — El programa de AR (@programadear) June 25, 2026

Hackeo de correos

Como también ha informado OKDIARIO, el juez Juan Carlos Peinado tiene abierta una investigación por el hackeo de unos correos electrónicos que el novio de Ayuso se cruzó con sus abogados.

Dichos correos desaparecieron y transcurridas varias horas, volvieron a aparecer en el servidor. Los letrados consideran que los hechos constituyen un delito de revelación de secretos y afecta a derechos fundamentales de González Amador: a la intimidad, la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa. Por ello, presentaron una denuncia y el juez Peinado está investigando los hechos.

Ya ha tomado declaración a uno de los abogados, al asesor fiscalista de González Amador y al perito que contrataron para certificar el hackeo. Ahora, el juez está a la espera de que Microsoft se pronuncie sobre qué ocurrió.

Los ataques de Sánchez

Además, ha destacado que «el infame presidente del Gobierno que tenemos», Pedro Sánchez, está mintiendo al decir que su novio «es está forrando con la Sanidad privada». La presidenta madrileña ha recordado que el resto de las administraciones «contratan mucho más con grupos como Quirón», que es de primera».

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